Con il servizio Sinner ha messo la freccia: il sorpasso su Alcaraz può avvenire già a Montecarlo | La nuova classifica Atp

La freccia è inserita e il primo tentativo di sorpasso per il numero uno del mondo è programmato per la metà di aprile, a Montecarlo. Nel frattempo, ecco il Sunshine Double. C’è tutto questo, e molto altro, dietro alla vittoria di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami, ottenuta superando il ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-4. È il secondo titolo in Florida dopo quello del 2024, il settimo 1000 in assoluto e il 26esimo trofeo in carriera. Un nuovo torneo vinto senza perdere set e senza avanzi da lasciare agli avversari. Ed è proprio la ritrovata inviolabilità al servizio il vero segreto che sta alla base della doppietta compiuta da Sinner tra la California e la Florida. Il livello dell’altoatesino è stato altissimo per tutto il torneo, mentre le chance per gli avversari sono state ridotte al minimo. E anche nell’ultimo atto è andata così. Sinner ha controllato senza affanni l’esuberanza di Lehecka e l’imprevedibilità del meteo della Florida che ha costretto i due giocatori a una lunghissima interruzione. Il numero due del mondo ha imposto il solito ritmo elevato aspettando l’occasione buona per rompere l’equilibrio. Per tutto il resto poi, come detto, ci ha pensato l’autorità del servizio. Sia per amministrare il vantaggio, sia per stoppare i pochi momenti delicati concessi al tennista ceco per rientrare in partita.

Sinner conquista il Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami. Il 25enne azzurro entra così a far parte di un club esclusivo che ha respinto tantissimi campioni del passato. Un nome su tutti: Rafa Nadal. Solo sette tennisti erano riusciti a compiere questa impresa prima di Sinner. Il primo fu Jim Courier nel 1991, poi Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001) e infine Roger Federer e Novak Djokovic. Questi ultimi due, addirittura, hanno realizzato la combo rispettivamente per tre e quattro volte. Lo svizzero nel 2005, 2006 e 2017 e il serbo nel 2011, 2014, 2015 e 2016. C’è però una differenza che separa Sinner da tutti questi nomi. L’azzurro è il primo a fare il Sunshine Double senza regalare set. Una serie che si può allungare fino a 34 set vinti consecutivamente (e 17 partite) a livello Masters 1000 se includiamo anche il torneo di Parigi della passata stagione.

“La finale era difficile, condizioni totalmente diverse e molto pesanti. Realizzare il Sunshine Double per la prima volta è incredibile – le parole di Sinner dopo il trionfo -. È qualcosa che non avrei mai immaginato. È così difficile da ottenere. In qualche modo ci siamo riusciti e sono molto felice“. Poi la dedica a Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi: “Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare. Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport, speriamo anche per il Mondiale di calcio“.

La vittoria a Miami prepara il terreno per il ritorno al numero uno del mondo nel prossimo torneo di Montecarlo. Questa doppietta statunitense infatti consente a Sinner di salire a quota 12.400 punti. Il vantaggio di Alcaraz, che fino a poche settimane fa sembrava saldissimo, è sceso a 1.190 punti, e nel Principato l’azzurro avrà zero punti da difendere contro i mille del rivale spagnolo. La stagione sulla terra rossa comincerà quindi con Sinner virtualmente a soli 190 punti dalla vetta del ranking. Senza fare troppi calcoli: un titolo anche a Montecarlo garantirebbe all’altoatesino il sorpasso, al di là del cammino che farà Alcaraz.

La nuova classifica Atp di lunedì 30 marzo