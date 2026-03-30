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Ultimo aggiornamento: 18:45

Il ritorno di Polonara: l’azzurro di nuovo in campo dopo la battaglia contro la leucemia – Video

di Redazione Sport
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L'ala azzurra ha svolto un allenamento personalizzato al PalaSerradimigni di Sassari, squadra che l'ha messo sotto contratto alcuni mesi fa
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Achille Polonara è tornato ad allenarsi in palestra. A sorpresa e con un video postato sui social, l’ala azzurra ha mostrato agli appassionati una decina di secondi del suo allenamento in cui tira a canestro al PalaSerradimigni di Sassari, squadra che l’ha messo sotto contratto alcuni mesi fa, dopo la diagnosi della leucemia mieloide acuta. Polonara è fermo da quasi un anno dopo essere stato costretto allo stop a causa della malattia, per cui è stato necessario un trapianto di midollo osseo. Il cestista si era sottoposto, giovedì 25 settembre, al trapianto di midollo necessario nella sua battaglia contro la leucemia mieloide. Trapianto possibile soltanto grazie a una ragazza americana, compatibile al 90%, che lo stesso Polonara aveva ringraziato nelle settimane successive.

Dopo il trapianto del 25 settembre, però, quando gli è stato tolto il catetere ci sono state delle complicanze, Polonara è entrato in coma per pochi giorni e aveva dei dolori sempre più forti. Da lì è iniziata una nuova risalita per il cestista, che step by step sta provando a ritrovare la normalità. E il ritorno in palestra, l’arresto e tiro e la soddisfazione del rumore della retina fanno parte di quel percorso lì. Sassari lo attende, Polonara corre.

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