L'altoatesino, grande appassionato di motori, si sta ergendo ad ambasciatore dello sport italiano. E il pilota Aprilia che domina la MotoGp racconta il suo rapporto con il tennista e con il collega di Formula 1

Finirà che faranno una chat di gruppo. Partecipanti: Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi. Per il nome possiamo dare un’idea: “I tre fenomeni”. La domenica dei trionfi italiani nello sport si porta dietro un legame sempre più forte proprio tra i protagonisti di questi successi. Antonelli, dopo aver vinto il Gp del Giappone ed essere andato in testa al Mondiale di F1, ha scritto un messaggio di “in bocca al lupo” sia a Sinner sia a Bezzecchi. Entrambi gli hanno fatto i complimenti e hanno mantenuto la promessa di imitarlo. Prima il riminese ha vinto il Gp di Austin: terzo successo in tre gare di MotoGp quest’anno. Poi l’altoatesino ha vinto il Masters 1000 di Miami, dedicando il successo proprio a “Bez” e “Kimi”.

Sinner, praticamente, si sta ergendo ad ambasciatore dello sport italiano (alla faccia di chi non lo ritiene sufficientemente legato all’azzurro…). Dopo i tributi ad Antonelli, ha voluto celebrare prima privatamente e poi pubblicamente i successi di Bezzecchi. Che forse è oggi un po’ meno pop, nonostante da qualche mese stia dominando la MotoGp con una forza e uno stile “romagnolo” che ricordano Valentino Rossi.

Il rapporto tra Sinner e Antonelli è noto da alcuni mesi. Il tennista è un grande appassionato di Formula 1 e il giovane pilota è andato a incontrarlo durante le ultime Atp Finals a Torino. Sugli spalti della Inalpi Arena in pochissimi avevano riconosciuto Antonelli, mentre quando lo aveva incontrato nel post-partita Sinner aveva mostrato un sincero entusiasmo, molto diverso dalla solita freddezza che lo accompagna negli impegni istituzionali e mediatici. Da lì è nata un’amicizia, ovviamente tenuta viva da messaggi e dediche reciproche. Tra giovani talenti ci si intende, l’affinità è immediata.

La novità di queste ore invece riguarda Bezzecchi: anche l’alfiere della Aprilia ha iniziato a messaggiare con Antonelli e con Sinner. “Io e Kimi ci siamo sentiti questa mattina. Io purtroppo non ho potuto vedere la gara in diretta, però quando mi sono svegliato ho guardato subito il risultato e gli ho mandato un messaggio”, ha spiegato Bezzecchi parlando di Antonelli dopo la vittoria in Texas. Cresce la connessione tra i due italiani in testa ai rispettivi campionati di F1 e MotoGp, come non accadeva dai tempi di Valentino Rossi e Giancarlo Fisichella.

Poi però Bezzecchi ha svelato ai microfoni di Sky Sport di aver ricevuto alcuni messaggi anche da Sinner. Anzi, è stato proprio l’altoatesino a cercarlo per fargli i complimenti dopo il trionfo di una settimana fa a Goiania, nel Gp del Brasile: “E Jannik devo dire che è stata una grande sorpresa. Io chiaramente sono un suo tifoso, come praticamente tutta l’Italia. E mi ha contatto dopo il Brasile“.

Lo stesso Bezzecchi ha sottolineato lo stupore e il piacere di potersi confrontare con Sinner: “È stata per me una soddisfazione incredibile poterlo conoscere e poterci scambiare due chiacchiere, anche solo per messaggio. Spero che avremo modo di vederci. Ci siamo risentiti qualche giorno fa”. “Veramente un supporto mitico da questi due orgogli italiani“, ha concluso il pilota riminese. Anche lui ne fa parte.