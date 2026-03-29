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Ultimo aggiornamento: 15:53

“Ho mandato un messaggio a Sinner”: la rivelazione di Antonelli dopo la vittoria a Suzuka

di Redazione Sport
Il pilota bolognese della Mercedes ha ottenuto il secondo successo consecutivo in Formula 1: in serata in campo anche l'altoatesino a Miami
“Ho mandato un messaggio a Sinner”: la rivelazione di Antonelli dopo la vittoria a Suzuka
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“Ho mandato un messaggio ieri sera a Jannik (Sinner, ndr) augurandogli il meglio, adesso spero che riesca a vincere la finale e gli auguro veramente tutto il meglio. E così in MotoGP a Bezzecchi, a Pecco Bagnaia e a tutti gli italiani. Anche se sarò in volo, farò il tifo”. Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli a Sky Sport dopo la vittoria al Gp di Suzuka, facendo riferimento agli impegni del tennista Jannik Sinner, in finale al Masters 1000 di Miami, e ai piloti italiani di MotoGp, in gara stasera negli Usa, ad Austin dopo la sprint di ieri sera.

Sarà infatti l’ennesimo weekend con l’Italia protagonista in varie discipline: lo è stata in mattinata con il secondo successo consecutivo in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, lo sarà in serata con il tennis e poi con la MotoGp, con i vari Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio impegnati nel gp di Austin, negli Stati Uniti. Un weekend che può regalare altre soddisfazioni ai colori azzurri, ormai competitivi in tantissimi sport.

Due settimane fa era stato Jannik Sinner a fargli i complimenti dopo il successo in Cina di Kimi Antonelli, che riportò l’Italia sul gradino più alto del podio in Formula 1 a distanza di 20 anni. Un messaggio che Antonelli aveva rivelato già in un’intervista post vittoria in Cina, apprezzando il gesto dell’amico tennista. E intanto Antonelli potrà adesso godersi un po’ di meritato riposo: “Non ho ancora deciso cosa fare per festeggiare, ma avrò tempo per pensarci. Adesso abbiamo un stop di quattro settimane dalla Formula 1 e incredibilmente per due settimane sarò a casa mia, a San Marino, mi riposerò ma girerò comunque con i kart per tenermi allenato”.

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