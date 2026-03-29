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Ultimo aggiornamento: 14:32

MotoGp, Martin vince la sprint ad Austin: “Sono tornato”. Beffa per Bagnaia, out Bezzecchi | L’ordine d’arrivo e la classifica

di Redazione Sport
Lo stesso spagnolo sale in testa al Mondiale: nel giro di festeggiamento dopo aver tagliato il traguardo ha messo giù la gomma anteriore ed è scivolato via senza nessuna conseguenza
MotoGp, Martin vince la sprint ad Austin: “Sono tornato”. Beffa per Bagnaia, out Bezzecchi | L’ordine d’arrivo e la classifica
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Jorge Martin torna a vincere. Lo fa con la sua Aprilia in una gara che era stata dominata da Pecco Bagnaia, ma che ha ceduto velocità nell’ultimo giro con lo spagnolo che lo ha passato e poi ha tenuto il mezzo giro finale nella Sprint del Gp degli Usa di MotoGp sul circuito di Austin. Terzo posto per Acosta, mentre sono caduti prima Bezzecchi e Marc Marquez e poi Di Giannantonio con Martin che sale in vetta al Mondiale. Lo stesso Martin nel giro di festeggiamento dopo aver tagliato il traguardo dopo una lunga impennata sul rettilineo a 200 all’ora ha messo giù la gomma anteriore ed è scivolato via senza nessuna conseguenza.

Tornando alla gara al primo giro lo spagnolo Marc Marquez arriva lungo in curva e scivola via facendo cadere anche il poleman Di Giannantonio. Il romano prova a riprende la corsa ma poi è costretto al ritiro, mentre Bezzecchi cade in curva a 3 giri dalla fine e perde la prima posizione nella classifica piloti. Ai piedi del podio si piazza Enea Bastianini, seguito da Alex Marquez, Marini, Ogura, Fernandez, Zarco e Aldeguer.

MotoGp Usa, l’ordine d’arrivo della sprint

MotoGp Usa, la classifica

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