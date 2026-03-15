Sul circuito di Shanghai il 19enne bolognese ha preceduto il compagno di squadra Russell e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. È il primo trionfo in carriera in Formula 1

Storica vittoria di Kimi Antonelli nel gran premio della Cina di Formula 1. Sul circuito di Shanghai il 19enne della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra George Russell e le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per Antonelli è la prima vittoria in carriera in Formula 1: il giovane bolognese è anche il primo pilota italiano a vincere un gran premio dal 2006, quando Giancarlo Fisichella trionfò in Malesia alla guida di una Renault.

Partito dalla pole position (il più giovane della storia a conquistarla), Antonelli ha condotto la gara dall’inizio alla fine: qualche brivido solo nel finale per una curva presa lunga, senza conseguenze visto il vantaggio nel frattempo accumulato su Russell. Le due Ferrari si confermano competitive, ma ancora non abbastanza per evitare la seconda doppietta consecutiva della Mercedes: spettacolare la lotta tra le rosse di Leclerc ed Hamilton quasi fino al termine della corsa. Ad avere la meglio il pilota inglese, che conquista così il suo primo podio con la scuderia di Maranello.

Formula 1, l’ordine d’arrivo

Formula 1, la classifica piloti