31 set consecutivi vinti su cemento, un percorso netto fin qui nei due Masters 1000 americani: Jannik Sinner è tornato a martellare e lo ha dimostrato di nuovo contro Alexander Zverev in semifinale a Miami. Per completare l’opera adesso c’è la finale contro Jiri Lehecka, tennista ceco dotato di grande e potenza e di un ottimo servizio, che sul cemento americano della Florida ha trovato continuità e giocherà la sua prima finale in un mille in carriera.

Sinner è a un passo dal Sunshine Double, vale a dire la vittoria nello stesso anno nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. L’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, nel 2017. Una vittoria anche a Miami sarebbe importantissima per più motivi: in primis per ritrovare definitivamente serenità mentale dopo un inizio di 2026 non semplice. Poi per il ranking, perché Sinner vincendo sia a Miami che a Monte Carlo tornerebbe primo, scavalcando Alcaraz. E infine per arrivare nelle migliori condizioni psico-fisiche alla stagione su terra rossa.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

Quella di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka sarà la quarta sfida complessiva tra i due, la quinta se consideriamo anche i Challenger. Oltre a un incontro a Ostrava (Challenger) nel 2019, quando vinse Sinner in due set, i due si sono incontrati per la prima volta nel 2024 al Masters 1000 di Indian Wells e nello stesso anno anche a Pechino: entrambe le volte erano quarti di finale e in entrambe le sfide vinse Jannik Sinner per 2-0. L’ultimo precedente risale invece al Roland Garros 2025: anche in quel caso l’azzurro vinse in tre set comodi. Sinner conduce quindi per 3-0 nei precedenti e anche questa volta, ovviamente, partirà favoritissimo.

Miami 2026, quando gioca Sinner contro Lehecka

Jannik Sinner scende in campo oggi, nella sera italiana tra il 28 e il 29 marzo, contro Jiri Lehecka sul Centrale dell’Hard Rock Stadium per la finale del torneo. Il match è il secondo in programma sullo Stadium Court, dopo la finale di doppio femminile (anche qui l’Italia sarà protagonista) tra Errani/Paolini e Townsend/Siniakova. Sinner non giocherà prima delle 21 italiane.

Miami 2026, dove vedere Sinner-Lehecka in tv e streaming

La partita tra Sinner e Lehecka, valida per la finale del Masters 1000 di Miami 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.