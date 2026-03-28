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Ultimo aggiornamento: 15:59

“A tu lado”, il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze: il tour nelle sale italiane

di Redazione Sport
La storia raccontata da "A tu lado" parla di una palestra sociale, fondata da un ex pugile italiano, Samuel Fabbri a L'Havana. La palestra, da oltre vent'anni accoglie giovani atleti per toglierli dalle malfamate strade della capitale cubana per spronarli a sognare
“A tu lado”, il documentario che racconta le strade di L’Havana tra boxe e speranze: il tour nelle sale italiane
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Il documentario “A tu lado” di Cristiano Regina comincia il proprio viaggio nelle sale cinematografiche italiane: il percorso avrà inizio martedì 14 aprile a Modena e Cesena, per poi raggiungere le sale di Bologna, Milano, Roma, Venezia e Catania. Il documentario mira a riportare la luce sulla difficile situazione di Cuba. Il progetto è prodotto e distribuito da Articolture, in coproduzione con la Spagna (Fractal) e Cuba (GatorosaFilms), con il sostegno dell’Unione Europea.

La storia raccontata da “A tu lado” parla di una palestra sociale, fondata da un ex pugile italiano, Samuel Fabbri a L’Havana. La palestra, da oltre vent’anni accoglie giovani atleti per toglierli dalle malfamate strade della capitale cubana per spronarli a sognare in grande, dentro e fuori dal ring. Il documentario “A tu lado”, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e Arci, cattura i sogni e i conflitti di ragazzi in bilico tra l’infanzia e l’età adulta, tra il desiderio di restare e quello di un futuro diverso, altrove: una generazione alla ricerca della propria identità in un Paese spesso ridotto a stereotipi.

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