Cadono tutti, uno dopo l’altro, senza appello. Jannik Sinner conquista la semifinale del Miami Open battendo in due set Francis Tiafoe. Un netto 6-2, 6-2 in un’ora e dodici minuti: l’americano numero 20 al mondo è l’ennesimo avversario spazzato via dall’azzurro sul cemento americano, dove finora è stato semplicemente implacabile. Con questa vittoria, Sinner ritocca ancora il record di set consecutivi vinti nei tornei dei Masters 1000: sono 30. Mancano ancora due partite per arrivare al primo grande obiettivo di questa primavera: completare il Sunshine Double, l’accoppiata Indian Wells-Miami, che nel circuito Atp non riesce dal 2017. L’ultimo fu Roger Federer.

Un giorno di riposo “mi farà bene”, aveva detto Sinner, non del tutto soddisfatto dopo la prestazione contro Michelsen agli ottavi. Ha avuto ragione, perché oggi contro Tiafoe non c’è stata partita. Il gioco da fondo del numero 2 al mondo, quando tutto funziona a pieno regime, è semplicemente insostenibile sul cemento. Ma da questa primavera Sinner sembra poter usufruire con costanza di un’arma in più: il servizio. Oggi sono arrivati altri 14 ace, sostenuti da un ottimo 70% di prime in campo. La traduzione immediata di queste cifre? L’altoatesino non ha concesso nemmeno una palla break all’americano, avendo sempre la possibilità di comandare lo scambio.

“Gli altri possono essere aggressivi, quindi io cerco di rimanere più compatto possibile, anche mentalmente. Ci possono essere degli alti e bassi e quindi io cerco di rimanere calmo. E sfruttare le chance che mi si propongono. Questa è stata la chiave”, analizza Sinner dopo la vittoria. “Come si rimane mentalmente freschi e affamati? Affamati è una cosa naturale. Mentalmente quello che cerco di fare e rimanere calmo e rilassato fuori dal campo”, ha spiegato l’azzurro. Che poi ha aggiunto: “È stata una partita molto solida. Ho cercato di renderla il più fisica possibile, ho servito bene”. Insomma, un Sinner versione deluxe.

Miami 2026, quando gioca Sinner la semifinale

Jannik Sinner scenderà in campo nella notte italiana tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, esattamente a mezzanotte, quando comincerà la sessione serale sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match vedrà Sinner sfidare il vincente dell’ultimo quarto di finale, quello tra Francisco Cerundolo e Alexander Zverev. Il tedesco è l’unico altro top ten rimasto in corsa a Miami. Dall’altra parte del tabellone, infatti, la semifinale vede di fronte Jiri Lehecka e Arthur Fils.

Miami 2026, dove vedere Sinner in tv e streaming

La semifinale di Sinner al Masters 1000 di Miami 2026 sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.