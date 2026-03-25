Sinner e Alcaraz giocheranno a tennis al Bernabeu: l’iniziativa in vista del Masters 1000 di Madrid

Le stelle dello sport al “Santiago Bernabeu”. Non è uno spot per Real Madrid–Bayern Monaco, sfida dei quarti di finale di Champions League. Ad aprile infatti – nel famoso e prestigioso stadio spagnolo – non si potranno ammirare solo Mbappé, Musiala, Olise, Kane e Vinicius jr, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due che stanno dominando la scena del tennis mondiale. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano spagnolo Marca.

Il Santiago Bernabéu infatti sarà trasformato in un campo di allenamento dal 23 al 30 aprile per tutti i tennisti che parteciperanno al Madrid Open, Masters 1000 che si giocherà dal 20 aprile al 3 maggio. E quindi anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che con ogni probabilità parteciperanno. Il torneo, che si svolgerà nel periodo citato, si terrà in diverse sedi della città, tra cui la Caja Magica, ma la disponibilità di campi sarà limitata nella prima settimana, mentre il Bernabéu è vicino all’hotel dei giocatori e in quel periodo sarà disponibile. Una soluzione percorribile sltanto perché il Real Madrid ha tre trasferte consecutive dopo la partita casalinga contro l’Alavés del 21 o 22 aprile (giocherà in casa del Betis, dell’Espanyol e del Barcellona).

Quello di Madrid sarà il penultimo torneo di preparazione a cui parteciperanno sia Sinner che Alcaraz prima del Roland Garros. Prima ci sarà un altro torneo spagnolo, quello di Barcellona, a cui potrebbero partecipare entrambi. Dopo Madrid invece sarà il momento degli Internazionali d’Italia, in programma dal 5 al 17 maggio. La stagione su terra rossa si concluderà con il Roland Garros, previsto dal 18 maggio al 7 giugno.