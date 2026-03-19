The Bold Champions, le pagelle | L’Atalanta (5) esce con dignità, ma è un’altra stroncatura al nostro calcio. Vinicius (6), doppietta e altro litigio: perché?

Ciao Italia, si sapeva, ma fa comunque male: con l’eliminazione dell’Atalanta, travolta da un complessivo 10-2 nella sfida con il Bayern Monaco, il nostro calcio saluta la Champions. Ai quarti vanno tre spagnole (Barcellona, Real e Atletico Madrid), due inglesi (Arsenal e Liverpool), una francese (Psg), una tedesca (Bayern) e una portoghese (Sporting Lisbona). La disfatta del nostro calcio è certificata anche dal ranking stagionale: siamo quinti dietro Inghilterra, Spagna, Germania e Portogallo. Questi ottavi di Champions sono stati i più ricchi di gol di sempre: 68 gol tra andata e ritorno. Ora, sotto con i quarti: Psg-Liverpool, Real-Bayern, Barcellona-Atletico Madrid, Sporting-Arsenal.

IN – Kane fa un gol d’autore, impresa Sporting

9 SPORTING

L’impresa record dei portoghesi, che ribaltano lo 0-3 dell’andata con il 5-0 che spazza via il Bodo Glimt, è il vero colpo grosso dei match di ritorno. Hjulmand e Trincao sono le star di un gruppo solido.

8 BAYERN

Lo squadrone di Kompany è implacabile: 4-1 all’Atalanta dopo il 6-1 di Bergamo, un gol d’autore di Harry Kane che è il primo calciatore inglese a firmare 50 reti in Champions, uno spartito d’eccezione ad alta velocità. Il Bayern guarda sempre più al futuro: contro l’Atalanta esordio del primo 2010 del torneo, il difensore Filip Pavic, 16 anni e due mesi.

7 BARCELLONA

Il voto corrisponde ai gol rifilati al Newcastle. Quando attaccano, i blaugrana sono uno spettacolo, ma in difesa continuano a incassare troppo. Sono 17 le reti al passivo in questa Champions: contro l’Atletico di Simeone questo problema potrebbe rivelarsi fatale. Anche il Barça pensa al futuro: nel 7-2 agli inglesi, a segno il 2007 Marc Bernal. Voto 7 anche a Mo Salah: è il primo africano della storia a firmare 50 gol in Champions.

6 VINICIUS

Doppietta a Manchester, ma il brasiliano riesce ancora una volta a litigare con il pubblico: perché complicarsi la vita quando non serve?

OUT – Atalanta fuori con dignità, Chelsea schiantato

5 ATALANTA

Saluta la Champions con dignità, ma resta in ogni caso consegnato agli archivi il 10-2 rimediato con il Bayern. È stata la migliore italiana ed è un punto a favore, ma la doppia sfida con lo squadrone tedesco rappresenta l’ennesima stroncatura al nostro calcio.

4,5 MANCHESTER CITY/GUARDIOLA

L’espulsione di Bernardo Silva spalanca al Real il comodo passaggio ai quarti, già a buon punto dopo il 3-0 di Madrid. Al netto dell’inferiorità numerica del ritorno, il City esce male dalla doppia sfida contro i Blancos. Guardiola, con il suo look da pescatore, sembra già guardare oltre: clamoroso addio a fine stagione? Domenica, la finale di Coppa di Lega contro l’Arsenal potrebbe orientare le decisioni di Pep.

4 BODO/NEWCASTLE

I norvegesi tornano sulla terra dopo la scoppola di Lisbona, gli inglesi reggono un tempo a Barcellona, ma poi spariscono. In Champions non c’è spazio per gli improvvisatori.

3 CHELSEA

I campioni del mondo sono schiantati dal Psg: 8-2 complessivo e la conferma che non era Enzo Maresca il problema del Chelsea.