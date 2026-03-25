Tra le tesi farlocche per spiegare la debacle del governo alle urne, è stata infilata perfino la protesta contro il presidente biancoceleste. L’ex giornalista Rai Riccardo Cucchi: "Tanti tifosi laziali sono stanchi di essere identificati come fascisti. La mia scelta, come quella di molti sostenitori, è stata politica"

“Ha stato Lotito!”. Non solo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la sua responsabile di gabinetto Giusi Bartolozzi, il sottosegretario Delmastro, le tesi farlocche spacciate come verità agli italiani, il passo felpatissimo del ministro degli Esteri Tajani: qualcuno ha provato anche a infilare il nome di Claudio Lotito tra i responsabili della sconfitta del SÌ. Questa la tesi, in sintesi: il NO al presidente della Lazio, che ha svuotato lo stadio Olimpico per diverse settimane, sarebbe poi stato esportato sulle schede elettorali. NO al referendum del 22 e 23 marzo per punire anche Lotito. La tesi, mentre era ancora in corso lo scrutinio del voto, è stata espressa su X dal giornalista parlamentare Alberto Ciapparoni: “È ancora troppo presto per dirlo, troppo, troppo: ma la protesta dei tifosi della Lazio potrebbe aver avuto un peso, per quanto piccolo, comunque determinante, nella vittoria del NO. Purtroppo. Lo dico da convinto assertore del sì”.

Ciapparoni, 13.063 followers, si presenta come “cresciuto a pane, politica e pallone. Giornalista parlamentare-sportivo”. Qualcuno deve avergli fatto notare che va bene tutto, ma di fronte ai numeri, bisogna essere più accorti – lo scarto tra NO e SÌ ha superato i due milioni – e in un messaggio successivo, ha cercato di metterci una pezza: “Allora, visto che se parla un po’, preciso il pensiero: quando ho scritto il post, sembrava, dai dati, un testa a testa. I numeri definitivi sono diversi. Resta un dato: una parte dei tifosi laziali aveva minacciato il NO per protesta contro Lotito: è cronaca”.

Prima riflessione: “se ne parla” perché lui, Ciapparoni, ha tirato fuori questa storia e non al bar, come accadeva una volta – bei tempi, si facevano meno danni -, ma sulla piattaforma social personale. Ha piazzato la bomba, come diceva Maurizio Mosca e poi ha dovuto confrontarsi con la reazione, tra il divertito e l’ironico. Secondo l’ultima ricerca Sponsor Value, realizzata nel 2025 da StageUp e Ipsos, la Lazio è settima in Italia nella classifica dei tifosi, con un seguito di 650mila persone. Ora, considerato che l’affluenza alle urne è stata di poco inferiore al 60 per cento, la platea disponibile è di 390mila. Per questioni anagrafiche, si può pensare che ad avere il diritto di voto siano stati meno di 300mila. La platea a questo punto si restringe ulteriormente, ma se poi consideriamo che la protesta contro Lotito allo stadio ha riguardato una forbice tra i 20 e i 30mila, come si può pensare che questo dato, a sua volta scomponibile, possa aver aiutato il NO a vincere?

Ci vuole molta immaginazione, senza dubbio. C’è poi un altro elemento di cui tener conto: anche tra i laziali, c’è un discreto orientamento verso il centrosinistra. La narrazione che l’universo biancoceleste sia totalmente a destra non corrisponde a verità, e magari bisogna anche precisare che ormai tutte le tifoserie ultras, tranne pochissime eccezioni, si collocano in quell’area. L’ex giornalista Rai Riccardo Cucchi è stato molto attivo sul fronte del NO, ma non per danneggiare Lotito: per convinzione socio–politica. “Ci sono tanti laziali che sono antifascisti e sono stanchi di essere identificati come fascisti solo perché, appunto, laziali – spiega l’ex giornalista Rai -. Io mi sono speso per il NO perché volevo difendere la Costituzione e sono molto contento dell’esito del voto per questa ragione. La mia scelta, come quella di molti sostenitori della Lazio, è stata politica. Lotito non c’entra nulla”.

Che poi Lotito possa essere diventato un problema anche politico, questa è un’altra storia. È in buona compagnia, ma almeno stavolta, di fronte a Nordio, Bartolozzi e Delmastro, non ha colpe. Innocente. Assolto su tutta la linea.