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Da Coverciano nella serata di martedì è arrivata la prima buona notizia: l’allarme difesa pare in parte rientrato. Sia Riccardo Calafiori che Gianluca Mancini hanno rassicurato il ct Rino Gattuso, mentre anche Alessandro Bastoni sta facendo di tutto per esserci già contro l’Irlanda del Nord giovedì sera a Bergamo. Le poche sedute in corso sono cruciali per preparare la semifinale dei play off Mondiali. Nuove indicazioni sono arrivate dall’amichevole contro i giovani dell’Empoli. Anche per quanto riguarda le scelte a centrocampo, dove forse alcuni giocatori – in particolare Marco Palestra e Bryan Cristante – stanno mettendo in dubbio le scelte del ct Gattuso.

Il tecnico, sia chiaro, è solo felice di poter avere più opzioni per ogni ruolo. Anche perché giustamente sta tenendo in considerazione ogni scenario. Compreso quello di eventuali supplementari e calci di rigore. A Coverciano infatti sono stati provati anche gli eventuali rigoristi. Tra i più assidui dal dischetto vengono segnalati 5 nomi: Kean, Retegui, Cristante, Locatelli e Dimarco.

La situazione in difesa

Mancini e Calafiori martedì si sono allenati con i compagni e hanno giocato anche la già citata partitella. I loro affaticamenti muscolari sembrano alle spalle. Entrambi possono partite titolari contro l’Irlanda del Nord, uno a destra e l’altra sinistra. Chi come centrale? Gattuso vede Bastoni in quel ruolo: il difensore dell’Inter sta recuperando dalla botta alla caviglia ed è convinto di essere quasi pronto. Ha provato allunghi, cambi di direzione e perfino qualche tiro. In alternativa, il nome più gettonato pare quello di Scalvini, anche se in quel ruolo c’è pure Buongiorno.

Il centrocampo e l’attacco

Detto dei dubbi in difesa, i titolare di Gattuso per centrocampo e attacco sembravano quasi certi. Davanti è confermata la coppia Kean–Retegui, con Pio Esposito e Gianluca Raspadori pronti a dare il cambio. L’unico fermo ai box è Gianluca Scamacca. In mezzo al campo un’altra buona notizia: il completo recupero di Sandro Tonali. Lui e Nicolò Barella sono certi di una maglia, mentre in mediana dovrebbe esserci Locatelli, anche se stanno salendo le quotazioni di Cristante. Così come prende quota l’ipotesi di vedere titolare Marco Palestra: se Matteo Politano ancora è prudente nel forzare il suo polpaccio sinistro, l’esterno del Cagliari invece ha mostrato una forma straripante. Sull’altra fascia, quella sinistra, ci sarà certamente Federico Dimarco.

La probabile formazione dell’Italia con l’Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2), ct Gattuso

Donnarumma

Mancini, Bastoni/Scalvini (Buongiorno), Calafiori

Politano/Palestra, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco

Kean, Retegui