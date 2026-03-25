La clip della numero 1 del tennis è diventata virale. Addio a birra e salamella: durante il torneo di Miami sta spopolando il cibo di lusso, comprese le granite di vino rosè

La numero 1 al mondo del tennis femminile si sta prendendo la scena anche a Miami: Ayna Sabalenka è arrivata ai quarti di finale del Wta 1000 sul cemento della Florida, ma si è presa la scena anche fuori dal campo. L’ultima clip diventata virale la ritrae mentre si gode il premio ricevuto da Wta dopo la vittoria contro la cinese Zheng: il “Golden Glizzy”, un hot dog da 100 dollari. “È dannatamente buono“, ha commentato Sabalenka, con un’espressione inglese leggermente più colorita.

Ma che cos’è il “Golden Glizzy” e perché costa così tanto? Viene venduto all’interno del Miami Open, il torneo che si disputa nell’area dell’Hard Rock Stadium. Trattasi di una classica “americanata” per ricconi: l’hot dog è realizzato con carne di wagyu australiano e viene ricoperto di creme fraiche, un tipo di panna acida. A completare il tutto non ci sono di certo ketchup e maionese. Viene condito con un’intera lattina di caviale Golden Goat coperto da foglioline di oro commestibile.

Il “Golden Glizzy” è già diventato un simbolo del cibo di lusso che viene venduto a Miami. Ed è in buona compagnia. Il cocktail più in voga tra le tribune è il “Love All Frosé”, una sorta di granita a base di vino rosé, con sciroppo di zucchero, liquore, succo di limone fresco e fragole. Il tutto al costo di 22 dollari. La nemesi della vecchia e cara accoppiata birra e salamella.