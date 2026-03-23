Morto Santiago Castrillon, aveva 18 anni: la giovane promessa colombiana è crollato in campo

Il calciatore è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza in una clinica, ma è morto nella notte tra sabato e domenica

Lutto nel calcio colombiano: è morto Santiago Castrillon, 18enne dei Millonarios. Giovanissima promessa del calcio colombiano, sabato 21 marzo si è sentito male in campo ed è crollato al suolo durante la gara del campionato under 20 tra tra i suoi Millonarios e l’Independiente Santa Fe. Il calciatore è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza alla clinica La Colina e successivamente alla Fundacion Cardioinfantil, ma è morto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo. A comunicarlo è stato lo stesso club sui social.

“Il Millonarios FC informa che lo scorso sabato 21 marzo il giocatore Santiago Castrillón è collassato durante una partita del Torneo Nazionale Under 20. È stato immediatamente assistito dai medici della squadra e trasportato in ambulanza in un centro ospedaliero ad alta complessità nel nord della città, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e seguito da specialisti dell’area cardiovascolare“, si legge all’inizio della nota.

“Nonostante gli sforzi medici, Santiago non è riuscito a riprendersi ed è venuto a mancare domenica, circondato dalla sua famiglia, dai compagni e dagli amici. Oggi il calcio si ferma. Il cuore azzurro è spezzato. Oggi il dolore ci invade, riempiendoci di impotenza e tristezza. Con profonda commozione salutiamo il nostro numero 10, il nostro compagno, il nostro amico”, prosegue la toccante nota del club colombiano, tra i più famosi a livello sudamericano.

Poi la conclusione della nota: “Santiago non giocava soltanto a calcio. Lo viveva, lo sentiva, lo condivideva con un sorriso che oggi resta impresso in tutti noi. Alla sua famiglia e ai suoi cari va un messaggio di forza in questo momento impossibile da comprendere. Santiago, nostro caro compagno, riposa in pace”. Nato a Bucaramanga il 7 settembre 2007, Castrillon era un centrocampista offensivo, il classico numero 10. Non aveva ancora debuttato tra i professionisti, ma si allenava con la prima squadra ed era già stato in panchina diverse volte.

Prima della notizia della morte, l’allenatore della prima squadra dei Millonarios Fabian Bustos gli aveva dedicato la vittoria per 4-1 di sabato contro l’Once Caldas a Manizales: “Voglio mandare un messaggio a uno dei nostri giocatori che ha avuto un grave problema di salute durante la partita, Santiago Castrillon. È un ragazzo che si allena con noi ogni settimana. Che Dio lo benedica e lo aiuti nella sua guarigione”, le sue parole. Qualche ora dopo Castrillon è morto.