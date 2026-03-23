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Ultimo aggiornamento: 17:57

I magistrati esultano per la vittoria del No al Referendum: cori al tribunale di Napoli, baci e abbracci all’Anm a Milano – Video

di Redazione Giustizia
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Gioiscono i magistrati dopo i primi risultati del Referendum: ecco le reazioni da Milano a Napoli
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Gioiscono i magistrati da Milano a Napoli dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia.

Al tribunale partenopeo cori e salti di gioia per una cinquantina di magistrati, dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario con il “No” in vantaggio sul “Sì”. Mentre nella sede milanese dell’Anm i magistrati hanno festeggiato scoppiando in un forte applauso, abbracciandosi e brindando.

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A cura di Paolo Frosina
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