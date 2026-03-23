Si torna a parlare di Sunshine Double, la doppietta Indian Wells-Miami che nel circuito Atp manca dal 2017. Jannik Sinner punta al colpo grosso dopo il titolo conquistato in California e la sconfitta a sorpresa di Carlos Alcaraz contro Sebastian Korda. Nel Masters 1000 di Miami l’altoatesino ha la grande occasione di riavvicinarsi alla vetta del ranking: dopo l’esordio senza affanni in Florida contro Damir Dzumhur, il numero due del mondo si prepara al terzo turno, dove trova sul suo cammino il francese Corentin Moutet.

L’azzurro sta vivendo il miglior momento di forma del 2026. Dall’altra parte della rete però c’è Moutet, geniale e capriccioso, che si è guadagnato la sfida superando il ceco Tomas Machac e che rappresenta un ostacolo più significativo rispetto al debutto contro il bosniaco Dzumher. Per Sinner è un altro passaggio importante in un torneo che negli anni gli ha già regalato più di una soddisfazione: dalla prima finale in un Masters 1000 nel 2021 fino al trionfo nel 2024.

I precedenti tra Sinner e Moutet

Quella contro Moutet sarà la seconda sfida in carriera tra i due. L’unico precedente risale al Roland Garros 2024, agli ottavi di finale, quando Sinner si impose in quattro set dopo aver perso il primo. Quello di Miami sarà quindi il primo confronto sul cemento, superficie sulla quale l’azzurro parte con i favori del pronostico. In palio c’è l’accesso agli ottavi, dove il vincitore affronterà uno tra Alejandro Tabilo e Alex Michelsen.

Miami 2026, quando gioca Sinner contro Moutet

Jannik Sinner scende in campo oggi, nella notte italiana tra 23 e 24 marzo, contro Corentin Moutet sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match è il quarto in programma sullo Stadium Court, il primo della sessione serale dopo la sfida tra Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng, con inizio fissato non prima della mezzanotte italiana.

Miami 2026, dove vedere Sinner-Moutet in tv e streaming

La partita tra Sinner e Moutet, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.