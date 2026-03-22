Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun, in Polonia. Ottima prestazione dell’azzurro che ha saltato 8.39, ma l’oro va al portoghese Gerson Baldé (8.46). Bronzo per il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov (8.31). Il campione di Marino, atleta delle Fiamme Oro, si conferma ancora ai vertici del salto in lungo: settima gara consecutiva sul podio.

Furlani con 8.39 ha eguagliato il suo personale, ma Baldè oggi ha tirato fuori dal cilindro il salto dell’oro con 8.46. Furlani ha tentato il colpo all’ultimo tentativo, ma un nullo ha confermato il trionfo del lusitano. Dopo il doppio oro mondiale a Tokyo e Nanchino (indoor), Furlani manca il tris ma si conferma ai vertici della disciplina, raggiunta dopo lo storico bronzo olimpico a Parigi 2024.

L’Italia chiude quindi i Mondiali indoor con cinque medaglie (3 ori e 2 argenti), al terzo posto del medagliere, dietro solamente a Stati Uniti e Gran Bretagna. La rassegna iridata, con gli ori di Andy Diaz Hernandez (salto triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri), conferma la crescita del movimento azzurro dell’atletica. Che ha due punte di diamante proprio nel salto in lungo: gli argenti di Larissa Iapichino e Mattia Furlani.