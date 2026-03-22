Manita del Como di Cesc Fabregas al Pisa: un netto 5-0 dei lariani che volano a 57 punti, soli al quarto posto a +3 sulla Juventus. Da bel sogno, la Champions League si sta trasformando in un obiettivo concreto. Anche perché questo Como sembra inarrestabile: Diao e Douvikas firmano le due reti nel primo tempo, poi la squadra di Fabregas dilaga nella ripresa con i gol al 48′ di Baturina, al 75′ di Nico Paz e all’81′ di Perrone. La dedica è per Michael Hartono, uno dei proprietari del club scomparso in settimana: “Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia Hartono, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo”, ha ricordato Fabregas nel post-partita.

È vero. Ma oltre agli investimenti, questo Como che vola è anche merito di un progetto e di una visione. E Fabregas stesso ai microfoni di Dazn lo vuole ricordare: “La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria”. In città, con il Como quarto in classifica, “si respira un’aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso. 6-7 anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti”, esulta il tecnico spagnolo.

Che poi rivendica: “È difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa, sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale”. Il progetto di Fabregas e la favola del Como continuano: mancano ancora 8 giornate per raggiungere una storica qualificazione Champions.