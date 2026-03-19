È morto Michael Hartono: era uno dei proprietari del Como Calcio

Aveva 86 anni ed era uno degli uomini d’affari più influenti dell’Indonesia: dal 2019, insieme al fratello, ha rilanciato il club lombardo. La fortuna iniziò con le sigarette al chiodo di garofano

È morto Michael Bambang Hartono, imprenditore del Gruppo Djarum e proprietario della società inglese Sent Entertainment che controlla il Como Calcio. Aveva 86 anni. Hartono era uno degli uomini d’affari più influenti dell’Indonesia, con interessi nei settori bancario e del tabacco. La sua morte è stata confermata da Ossy Indra Wardhani, direttore degli affari aziendali di GDP Venture, il ramo di venture capital del Gruppo Djarum, la società di punta di Michael e di suo fratello Robert Budi Hartono.

Martin Hartono, figlio di Robert, è il fondatore e CEO di GDP Venture, che annovera tra le sue società in portafoglio l’azienda indonesiana di e-commerce Blibli. Con un patrimonio netto complessivo di 43,8 miliardi di dollari, i fratelli Hartono sono i più ricchi dell’Indonesia, secondo la classifica dei 50 più ricchi del Paese pubblicata a dicembre da Forbes Asia. Michael Hartono si è impegnato anche in attività filantropiche attraverso la Fondazione Djarum, che sostiene l’istruzione, lo sport e l’ambiente.

È stato inoltre un giocatore professionista di bridge e si è a lungo battuto per l’inclusione di questo gioco nei Giochi Asiatici. La sua squadra ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018. Il padre di Michael e Robert, Oei Wie Gwan, acquistò un’azienda di sigarette fallita nel 1950 e la ribattezzò Djarum, come la puntina di un grammofono. Da allora, l’azienda è diventata uno dei maggiori produttori di sigarette al chiodo di garofano in Indonesia. Dal 2019 gli Hartono sono anche proprietari del Como 1907, che hanno riportato in Serie A e da domenica scorsa in zona Champions grazie alla gestione tecnica di Cesc Fabregas.