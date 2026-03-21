Si parla tanto del Sunshine Double, l’impresa che nel circuito Atp manca dal 2017. Si parla del Jannik Sinner dominatore a Indian Wells, capace di battere Medvedev in finale e confermarsi implacabile sul cemento. Si parla meno, invece, del primo ostacolo che lo attende a Miami: Damir Dzumhur, avversario sulla carta abbordabile ma comunque da non sottovalutare per iniziare senza scosse il cammino in Florida.

Dopo il bye al primo turno, il numero due del mondo debutta nel Masters 1000 americano contro il bosniaco, numero 76 del ranking, che si è guadagnato la sfida superando al primo turno Ignacio Buse al termine di una lunga battaglia in tre set. Tra i due non ci sono precedenti: un confronto inedito che segna l’inizio del percorso di Sinner nella parte bassa del tabellone.

Per l’altoatesino è il primo passo di un torneo che conosce bene. A Miami è arrivato in finale già tre volte nelle ultime cinque edizioni, vincendo il titolo nel 2024 dopo le sconfitte del 2021 e del 2023. Quest’anno torna con l’obiettivo dichiarato di provare a centrare la doppietta Indian Wells-Miami. Il tabellone, almeno nelle prime fasi, sembra accompagnarlo: in caso di vittoria affronterebbe al terzo turno uno tra Moutet e Machac, mentre più avanti potrebbero incrociarsi nomi come Rublev, Norrie o Tabilo.

Miami 2026, quando gioca Sinner contro Dzumhur

Jannik Sinner scende in campo oggi, sabato 21 marzo, contro Damir Dzumhur sul Centrale dell’Hard Rock Stadium. Il match è il secondo in programma sullo Stadium Court, dopo la sfida tra Jessica Pegula e Francesca Jones, con inizio fissato non prima delle ore 18 italiane.

Miami 2026, dove vedere Sinner-Dzumhur in tv e streaming

La partita tra Sinner e Dzumhur, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.