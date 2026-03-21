MotoGp Brasile, pole a Di Giannantonio: Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza
Fabio Di Giannantonio si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Goiania tornato nel calendario di MotoGp a distanza di oltre trent’anni. Il pilota romano della Pertamina Enduro VR46 Ducati conquista la pole position con il tempo di 1:17.410, tornando davanti a tutti in top class dopo 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dall’ultima volta, al Mugello nel 2022.
Una qualifica movimentata, segnata da cadute e colpi di scena, a partire dalla presenza in prima fila di due piloti provenienti dal Q1. Alle spalle di Di Giannantonio infatti chiude Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), staccato di appena 70 millesimi, seguito da Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), terzo a 81 millesimi. Un risultato che conferma l’equilibrio in pista.
Dalla seconda fila scatteranno Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Jorge Martin (Aprilia Racing) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse Racing). Più indietro Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), nono, mentre Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) paga una caduta a inizio Q2: il campione del mondo non riesce più a trovare il tempo e chiude undicesimo.
In serata, alle ore 19 italiane, il via alla Sprint Race che assegna i primi punti del weekend. Domenica 22 marzo, sempre alle 19, previsto il gran premio.
La griglia di partenza del Gp del Brasile
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzecchi
- Marc Marquez
- Fabio Quartararo
- Jorge Martin
- Ai Ogura
- Fermin Aldeguer
- Alex Marquez
- Pedro Acosta
- Johann Zarco
- Francesco Bagnaia
- Toprak Razgatlioglu
- Joan Mir
- Diogo Moreira
- Franco Morbidelli
- Raul Fernandez
- Alex Rins
- Jack Miller
- Luca Marini
- Maverick Vinales
- Brad Binder
- Enea Bastianini