La ciclista 27enne veneta è stata catapultata nella strada sottostante dopo l'urto contro il guardrail durante la discesa della Cipressa. Il team: "Attualmente è in condizioni stabili"

Attimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atlete, tra cui Kasia Niewiadoma e Kim Le Court. Chi ha avuto la peggio è però Debora Silvestri, la 27enne veneta che corre per il team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

Silvestri per via della bruttissima caduta si è ritrovata all’improvviso le atlete ferme davanti a lei: dopo aver frenato ha urtato contro il guardrail ed è stata catapultata nella strada sottostante. La ciclista, alla sua prima partecipazione alla Milano-Sanremo, è rimasta cosciente ed è stata assistita dai sanitari della corsa. Poco dopo, il trasferimento in ospedale per le cure del caso: il suo team ha confermato però che Silvestri è cosciente.

In serata è arrivato un nuovo aggiornamento sulle condizioni della ciclista veneta: “Dopo essere stata soccorsa dal personale medico e di emergenza della gara, Debora Silvestri è attualmente in condizioni stabili“, scrive il suo team. “Rimarrà ricoverata in ospedale per le prossime ore sotto osservazione medica e si sottoporrà ad ulteriori esami per determinare l’entità delle sue lesioni“, si conclude la nota.

Nel frattempo, la seconda edizione della Sanremo Women è stata vinta da Lotte Kopecky: la belga in una volata ristretta ha battuto la svizzera Noemi Ruegg e un’ottima Eleonora Gasparrini.