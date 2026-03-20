Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor in corso a Torun, in Polonia. L’azzurro ha trionfato con la misura di 17,47, la migliore al mondo saltata in stagione. Argento per il giamaicano Jordan Scott (17,33), bronzo per l’algerino Yasser Triki (17,30). Settimo l’altro azzurro Andrea Dallavalle: l’argento iridato si è fermato a 16.90.

Dopo il bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, la carriera del campione italo-cubano è stata una continua ascesa: oro agli europei indoor 2025 e oro ai mondiali indoor 2025, riconfermato un anno più tardi sulla pedana di Torun. Non doveva nemmeno esserci Andy Diaz in Polonia, non lo prevedevano i piani del suo coach Fabrizio Donato. Lui ha insistito e ha regalato all’Italia la prima medaglia di questa rassegna al primo giorno di gare: subito del metallo più prezioso. È bastato un salto, il primo, per firmare la miglior misura dell’anno. La dimostrazione di forza di un animale da competizione.

Diaz aveva deciso di lasciare Cuba e la squadra cubana dopo le Olimpiadi di Tokyo, nell’estate 2021. Il trasferimento in Italia, i salti a Castelporziano e poi il tesseramento nella Libertas Unicusano Livorno nel 2022. Un anno più tardi è arrivata la cittadinanza italiana ed è cominciata la collezione di successi in maglia azzurra.

“Siamo un’Italia vincente e l’azzurro mi porta fortuna. Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l’ho fatta”, ha commentato Diaz dopo la vittoria. “Due settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all’aperto”, ha ricordato il triplista azzurro. Che ha spiegato: “Ci siamo detti di provare, perché non c’era niente da perdere, e di andare a fare quello che ci piace”. Il piano ha funzionato a meraviglia: “Sono molto contento di dare un’altra medaglia all’Italia, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo. E adesso è festa!”.