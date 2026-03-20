“Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha confessato di essere stato lui ad aver elaborato il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere. In particolare la parte del sorteggio dei togati del Csm, l’unica cosa figa, ha detto proprio così, della riforma, per mettere fine al bacio dell’anello tra le correnti e per restituire, è quello che ha detto oggi da Catanzaro, una giustizia giusta ai nostri figli”. Comincia così l’intervento della vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, intervenuta alla maratona “La Costituzione è nostra” per il No al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo.

“Il sottosegretario aveva fino a pochissimi mesi fa una società con i suoi colleghi di partito FdI. Si erano messi tutti in testa di entrare nel business delle bistecche d’Italia insieme a una giovane incensurata di soli 18 anni, erede di una dinastia quella dei Carroccia che a Roma, e non solo qui, tutti conoscono come legata al clan di Michele o’ Pazzo, ovvero Michele Senese – spiega Oliva facendo riferimento allo scoop del Fatto Quotidiano sul sottosegretario – Il padre della giovane socia del sottosegretario Delmastro è in carcere condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Il sottosegretario due gironi fa diceva di non sapere chi fosse, peccato che sia spuntata una foto che lo ritrae, non diversi anni fa, proprio con lui il ras delle bistecche Mauro Carroccia”.

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Oliva quindi lega lo scoop proprio al Referendum. “Il nostro premier Giorgia Meloni continua a ripetere che loro sono quelli che hanno iniziato a fare politica perché non potevano accettare che due eroi come Falcone e Borsellino fossero stati ammazzati dalla mafia, eppure ancora oggi non hanno detto una parola sul caso del sottosegretario che è ancora imbullonato alla poltrona, figuriamoci chiederne le dimissioni”, spiega ancora la vicedirettrice. Che conclude: “Con la separazione delle carriere si scinde il pericoloso intreccio tra politica e magistratura (secondo il fronte del sì ndr.). Ma visto che per separare quello tra mafia e politica dobbiamo evidentemente ancora aspettare un po’, vorrei dire a Meloni che ha annunciato che il suo governo fa questa riforma per sistemare quello che non funziona soprattutto per i cittadini, che per noi cittadini quello che non funziona è avere un rappresentante di questo governo, e fosse solo uno, che non rispetta la nostra Costituzione, questo articolo 54 che ci ricorda come i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore”. “Voi la votereste una riforma scritta da Nordio, Bartolozzi e Delmastro? Io no”, conclude Oliva.