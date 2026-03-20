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Ultimo aggiornamento: 17:25

Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: “La fa solo per il pubblico”. Oggi lo scontro anche in campo

di Redazione Sport
I due si affronteranno al secondo turno dell'Atp di Miami, sul cemento americano: è il primo incrocio ufficiale tra il numero 1 e il 19enne
Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: “La fa solo per il pubblico”. Oggi lo scontro anche in campo
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Quella tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca è senza dubbio la sfida più interessante del secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il numero uno al mondo contro chi aspira ad arrivare ai vertici: i due si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato, non prima di mezzanotte. Uno scontro che lo stesso Joao Fonseca ha reso ancora più incandescente già alla vigilia. Il motivo? Una maglia del Brasile indossata da Carlos Alcaraz durante la conferenza stampa pre partita a Miami.

Un gesto che non è passato inosservato, tanto che lo stesso Joao Fonseca ha raccontato i retroscena nel backstage: “Prima della partita ho visto Carlos nello spogliatoio e mi ha detto: ‘Guarda, oggi vado col Brasile’. E io gli ho risposto: ‘Ti stai preparando così il pubblico non ti va contro domani’”, ha spiegato il giovane brasiliano sorridendo e scherzando, ma non troppo.

Dietro il clima scherzoso e l’ironia c’è infatti un fondo di verità: il fatto che il pubblico di Miami sia per larga parte composto da latinoamericani può fare tutta la differenza del mondo e Alcaraz lo sa. Ma lo sa anche Fonseca, che in conferenza stampa è poi tornato sulla questione: “Spero che il pubblico stia dalla mia parte”, ha concluso il giovanissimo tennista 20enne.

Per Fonseca è un 2026 fin qui “sfortunato” per quanto riguarda i sorteggi: dopo aver affrontato Jannik Sinner agli ottavi di finale di Indian Wells, infatti adesso affronterà Carlos Alcaraz già al secondo turno del secondo Masters 1000 sul cemento americano. Servirà un’altra prova perfetta da parte del brasiliano. E anche quella potrebbe non bastare: contro Sinner aveva già fatto vedere buone cose, ma perdendo in due set (due tie-break).

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