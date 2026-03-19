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Ultimo aggiornamento: 14:21

Referendum, Gratteri: “Da Fratelli d’Italia post diffamatori ogni giorno per delegittimarmi”

di Redazione Giustizia
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Le parole del procuratore capo di Napoli intervistato da Oliva e Travaglio
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Fratelli d’Italia ogni mattina pubblica un post diffamatorio contro di me, in cui scrivono un sacco di cose false. Lo fanno per delegittimarmi, ma più lo fanno e più io sarò duro”. Lo ha denunciato il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dalla vicedirettrice e dal direttore de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva e Marco Travaglio, nel terzo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario a Roma, parlando della riforma voluta da Carlo Nordio e del clima di accuse che sta subendo.

Gratteri ha smontato la narrazione secondo cui esisterebbe un cosiddetto “flop Gratteri”, citando sia i dati di quando lavorava in Calabria sia quelli – più recenti – della direzione della Procura della Repubblica di Napoli.

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A cura di Paolo Frosina
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