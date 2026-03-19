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Ultimo aggiornamento: 13:55

Referendum, Gratteri: “Governo prende Usa come modello? Io avrei paura a vivere lì, quello non è un sistema democratico”

di Redazione Giustizia
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Le parole del procuratore capo di Napoli intervistato da Oliva e Travaglio
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“Mi spaventano gli esempi che fanno” gli esponenti politici a favore del sì. “Prendono come modello il processo degli Stati Uniti. Ma io avrei paura a vivere lì, quello non è un sistema democratico”. Lo ha detto il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, intervistato dalla vicedirettrice e dal direttore de il Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva e Marco Travaglio, nel terzo appuntamento de “La settimana del no” al Caffè letterario a Roma, parlando della riforma voluta da Carlo Nordio, in merito al sistema giuridico Usa.

Gratteri ha portato l’esempio dell’uccisione, da parte dell’Ice, lo scorso 7 gennaio, di Renée Nicole Good, “che aveva le mani sul volante della propria auto. Quella, a casa mia, si chiama esecuzione. E siccome lì c’è la discrezionalità dell’azione penale, il ministro ha detto che non avrebbero avviato le indagini”.

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A cura di Paolo Frosina
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