Reminiscenze del passato. Già, le Domeniche Bestiali sono un presidio di difesa della tradizione, di un calcio che non c’è più ma anche oltre. Dunque il passato, le radici, i ricordi sono importanti. Ricordi dolci, come quelli della Serie A di una volta senza troppi lustrini, telecamere e smancerie, dove si andava direttamente al sodo, molto al sodo, con soluzioni drastiche che venivano prese a cuor leggero, o giù di lì. Un passato non funestato da tecnologie di sorta, da ricordare e celebrare…bicchiere alla mano.

BICCHIERE ALLA MANO (E SCI AI PIEDI)

Per protestare contro la Norvegia che non gli ha rinnovato il permesso di soggiorno, l’atleta britannico Gabrel Gledhill nella 50 chilometri di Coppa del Mondo di sci di fondo ha ben pensato di fermarsi durante il tragitto con diversi spettatori a bere birre o grappini, cosa peraltro ammessa candidamente dal 23enne. “Probabilmente ho bevuto dieci-dodici birre e cinque-sei grappe, sì, ero ubriaco” aggiungendo pure di essersi divertito molto. È arrivato 67esimo, terz’ultimo…lecito chiedersi chi sia riuscito ad arrivare dopo uno che aveva bevuto tutta quella roba.

RACHID, SEI TU?

La nazionalità è la stessa, sì. E se il gesto di Abdel Abqar è un omaggio al suo connazionale e mito di una generazione intera pallonara, Rachid Neqrouz. Noi non possiamo fare altro che stringergli…la mano. Già, perché Abdel ha messo in scena una palese emulazione di Rachid, e il Pippo Inzaghi di turno era il norvegese centravanti dell’Atletico Madrid, Sorloth. Durante la gara tra i colchoneros e il Getafe, infatti, Abqar si è avvicinato all’avversario rifilandogli un pizzicotto proprio lì, peccato che a differenza dei tempi di Neqrouz ci fosse il Var, che l’ha punito con l’espulsione.

LUCIANO, SEI TU?

Bei tempi quelli di Neqrouz vero? Normale ci sia qualche nostalgico che cerca di rievocarli. Come Abqar in Liga o come l’allenatore del Fiesole Under 14 (Toscana) squalificato fino all’11 ottobre perché “a fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale chiudendolo a chiave e di fatto impedendo al D.G. di uscire, assumendo contegno irrispettoso. Nonostante l’arbitro chiedesse insistentemente di lasciarlo uscire il D’Agostino gli metteva le mani intorno al viso all’altezza delle orecchie senza stringere e provocare alcun dolore. In tale contesto lo minacciava. Di li a poco il D.G. riusciva ad aprire la porta favorendo l’intervento di un dirigente locale che allontanava l’allenatore il quale profferiva nuova frase intimidatoria”.

STALKING

Come si fa a non restare attaccati al passato, quando la tecnologia impediva di filmare qualsiasi cosa, rompendo le scatole a tutti e pure agli arbitri. Come in Toscana, col San Vitale Candia Calcio multato di 350 euro perché “persona addetta alla custodia degli spogliatoi che, senza autorizzazione scatta foto e filma il D.G. mentre sta svolgendo il proprio compito. Invitato ad eliminare il filmato, si oppone. Di poi, lo stesso, unitamente ad altro sostenitore, deridono l’arbitro”.