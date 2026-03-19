La Fiorentina vince anche al ritorno in Polonia contro il Rakow per 1-2 e vista anche la vittoria in rimonta nel finale dell’andata avanza ai quarti di finale di Conference League. Il Rakow – come nella gara di 7 giorni fa – era andato in vantaggio con Struski, ma la Fiorentina ha reagito di nuovo e ha trovato il pareggio con Piccoli pochi minuti dopo. Nei minuti finali un brivido per la formazione viola: l’arbitro assegna un rigore per fallo di Christensen su Brunes. Poi la revisione al var: simulazione e giallo. Al 97esimo, con il portiere del Rakow in area di rigore alla ricerca disperata del 2-1, la Fiorentina ha anche segnato l’1-2 con un gol di Pongracic da centrocampo. Adesso affronterà il Crystal Palace ai quarti di finale.

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a capire che calcio dovessimo fare. Volevamo provare a giocare, ma il campo non lo permetteva. Eravamo in ritardo sulle seconde palle. Nella ripresa siamo andati in svantaggio ma è andata molto meglio. Ora questa squadra sa reagire. Chi è entrato ci ha dato una spinta, siamo diventati un gruppo. A volte, la qualificazione si deve prendere anche in modo sporco”, ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ai microfoni di Sky Sport nel post gara. “Ora abbiamo più serenità. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Piccoli mi ha detto che il gol dell’1-1 era il suo. Pongracic è cresciuto molto da quando sono qua. Il suo gol mi ha sorpreso – aggiunge il tecnico ex Torino -. Kean è un giocatore importante e quando c’è l’arrabbiatura per la sostituzione vuol dire che c’è voglia di giocare. Abbiamo ancora nove finali, è un giocatore importante per noi. Dodò e Parisi si trovano bene sulla stessa fascia. Parisi da esterno alto ci ha fatto cambiare marcia. Sono veramente contento di tutti i ragazzi”.