“Il caso Garlasco non c’entra con il referendum. Non è che se voti sì, risolvi domattina il caso Garlasco o i tre bimbi tornano a casa”. Parola di Matteo Salvini che mercoledì sera, durante il comizio per il Sì a Milano, sembra sconfessare la linea della presidente del consiglio Giorgia Meloni che in questi mesi ha ribadito più volte: “Votate perché non ci debba più essere una vergogna come il caso Garlasco”. Il vice premier però, dal palco di Milano, sembra andare in un’altra direzione: “Penso che sulla giustizia ci sia tanto da fare senza tirare in ballo Garlasco e la famiglia nel bosco, quelle sono altre soluzioni, da risolvere in altra maniera, certo non è normale, ma non dipende dal referendum”.

Peccato che lo stesso Salvini, a novembre, tuonava sui suoi social: “C’è il referendum sulla giustizia che è un passo di civiltà fondamentale perché anche le cronache di questi giorni, dall’incredibile vicenda di Garlasco al sequestro dei tre bambini portati via a una mamma e a un papà , una profonda riforma della giustizia che non funziona sarà fondamentale”.