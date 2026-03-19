È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League

Il Bologna batte la Roma in una partita folle all’Olimpico per 3-4 e vola ai quarti di finale di Europa League dopo l’1-1 dell’andata a Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano e quella di Gasperini hanno dato spettacolo ed emozioni, regalando 7 gol agli spettatori e un Euroderby dall’altissima intensità. Il club rossoblu va in vantaggio con Rowe, poi Ndicka trova il pareggio dopo pochi minuti e Bernardeschi su calcio di rigore riporta i suoi in vantaggio a fine primo tempo. Al 58esimo Santiago Castro firma il gol dell’1-3 che sembra mettere il punto esclamativo sul match, ma da lì succede di tutto.

Prima Malen al 69esimo segna il gol del 2-3 su calcio di rigore procurato da Robinio Vaz. Poi Lorenzo Pellegrini al minuto 80 la pareggia, ancora su assist di Robinio Vaz. 3-3 e match che va ai supplementari. Le squadre sono stanche, quasi non ci provano più fino al lampo di Nicolò Cambiaghi al 111esimo, che sancisce il 3-4 definitivo e manda il Bologna ai quarti di finale di Europa League, dove troverà l’Aston Villa. Per la Roma si spengono le speranze di qualificazione in Champions League tramite l’Europa League: la squadra di Gasperini dovrà adesso concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Il Bologna continua invece il suo periodo d’oro con le coppe: i rossoblu, che l’anno scorso hanno vinto la Coppa Italia, vanno ai quarti di finale di Europa League e mantengono vivo il sogno di un trionfo europeo (con eventuale conseguente qualificazione in Champions League), nonostante il rendimento in campionato quest’anno non sia dei migliori.