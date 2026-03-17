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Ultimo aggiornamento: 17:00

Referendum, Davigo smonta la riforma Nordio: “Contraria persino a ciò che chiede il Consiglio Ue”

di Redazione Giustizia
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Le parole dell'ex magistrato al direttore de il Fatto Quotidiano
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“Che cos’hanno in testa questi? Hanno un’idea molto più ampia di quella che raccontano. La nostra Costituzione è rigida, significa che le leggi ordinarie non possono contrastare con essa. Ora invece stanno rimandando alla legislazione ordinario, e quindi di fatto è come se volessero far venire meno la Costituzione rigida”. Lo ha detto l’ex magistrato Piercamillo Davigo, intervistato dal direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel primo appuntamento de “La settimana del no” – in corso fino a venerdì – al Caffè letterario di via Ostiense a Roma.

Davigo ha smontato diversi punti della riforma voluta da Carlo Nordio: “Tanto per cominciare è una menzogna che sia un referendum sulla separazione delle carriere. La separazione delle carriere l’hanno già fatta con la legge Cartabia. Un’altra cosa scriteriata che dicono è che il giudice è condizionato dal fatto che il pubblico ministero è un collega. Ma bisogna leggere i dati: il 52% delle sentenze sono difformi dalle richieste del pubblico ministero”. Il video che vi proponiamo è solo una piccola parte della diretta (qui l’integrale).

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A cura di Paolo Frosina
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