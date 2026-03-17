Fin dalla fase di preparazione erano emerse tali e tante criticità che avrebbero dovuto rendere più cauti e meno trionfalistici i responsabili del grande spettacolo

Sarebbe semplice, adesso, scrivere che l’avevamo detto e previsto. Dopo i fasti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo le medaglie, gli inni, gli elogi autocelebrativi dell’inventiva e creatività italiana, arrivano le indagini e la prima conta dei danni. Si tratta ancora di avvisaglie, ma indicative di ciò che ci attende nei prossimi anni. Non si spendono 7 miliardi di euro (due per l’organizzazione e cinque per le opere infrastrutturali connesse) pensando che tutto fili liscio. Infatti, fin dalla fase di preparazione erano emerse tali e tante criticità che avrebbero dovuto rendere più cauti e meno trionfalistici i responsabili del grande spettacolo di neve e sport.

Prendiamo la nuova pista da bob costruita a Cortina, con una spesa totale di 133,5 milioni di euro. Sarà un impianto costosissimo per quanto riguarda la sola manutenzione, prima ancora di considerare le spese di gestione. Quanto fosse fondata questa preoccupazione lo si capisce scorrendo le 112 fotografie che sono state scattate il 25 febbraio scorso, tre giorni dopo la chiusura dei Giochi. L’ingegnere Michele Titton, direttore dei lavori per conto di Simico, ha passato metro per metro l’impianto documentando i danni, i malfunzionamenti, le rotture che si sono verificate dopo soltanto una dozzina di giorni di gare. L’entità non è stata quantificata, ma i tecnici ci stanno lavorando. Simico ha smentito che si tratti di un milione di euro, come scritto da alcuni giornali, ma sicuramente non basteranno poche migliaia di euro per rimettere tutto in ordine.

Il tema è cruciale perché il comitato organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026 deve riconsegnare la pista al Comune di Cortina, il quale a sua volta la riconsegnerà a Simico che dovrà ultimare i lavori, che si preannunciano ancora lunghi, considerando che tutt’attorno all’impianto c’è ancora un cantiere. Il Comune vuole la certezza di ricevere lo Sliding Center integro, così come era stato consegnato a dicembre. Quindi Fondazione dovrà riparare i danni, poi Simico completerà il progetto prima di conferire definitivamente la pista al Comune.

In municipio hanno cominciato a comprendere quale sarà il futuro di Cortina, con il rischio che la pista diventi un peso economico insostenibile. Una società specializzata ha quantificato dal 2027 in poi spese di gestione annue crescenti a partire da un milione 111 mila euro (1.165 euro nel 2032). I ricavi sono fissati a 526 mila euro. Quindi il passivo di gestione è di circa 600 mila euro all’anno, che spalmati nell’arco dei vent’anni di vita prevista per l’impianto arriva alla stratosferica cifra di 12 milioni di euro. A fronte dei danni documentati per una sola sessione di gare, seppur impegnativa come le Olimpiadi, la cifra prevista di 94 mila euro all’anno per la manutenzione ordinaria appare irrisoria. La pista è infatti completata da quattro edifici, garage e magazzini, oltre che dalla centrale di refrigerazione.

Auguri al Comune di Cortina e al suo sindaco Gianluca Lorenzi, anche se si può dire che se la sono andata a cercare. Sarà il Comune a restare con il cerino in mano quando Fondazione Milano Cortina 2026 avrà sbaraccato (dicembre 2026) e Infrastrutture Milano Cortina (Simico) comincerà a dedicarsi alle incompiute per 3 miliardi di euro che sono in lista d’attesa. Per quante tasse possano pagare i ricchi proprietari di seconde case, la spesa per il bilancio della comunità cortinese diventerà insostenibile.

Questo è solo il primo segno dei travagli del dopo-Olimpiadi. Ma già altri segnali si colgono all’orizzonte. Basti pensare che la Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un’indagine (finora senza indagati) sulla costruzione della cabinovia di Socrepes, che non si è conclusa – come era stato promesso – in tempo per i Giochi. I magistrati hanno messo nel mirino la pervicacia con cui si è voluto dar corso al progetto, anche l’impianto insiste su una frana e si sono già determinati alcuni smottamenti. Una particolare attenzione riguarda inoltre la consistenza economica dell’appalto, che è arrivato a 35 milioni di euro. A Milano restano aperte le indagini sugli appalti di Fondazione Mico (in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale) e sui progetti urbanistici del Villaggio Olimpico allo Scalo Romana e dell’Arena Santa Giulia a Rogoredo.

Oltre alla giustizia penale c’è anche quella amministrativa. Segnali di fumo sono arrivati dall’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Corte dei Conti del Veneto (non in Lombardia, né a Trento, né a Bolzano, le altre realtà interessate alle opere olimpiche). Il presidente della sezione di controllo, Francesco Uccello, ha detto nella relazione: “Con riferimento alle opere infrastrutturali strettamente collegate all’impiantistica sportiva dei Giochi Olimpici, alcuni interventi non risultavano ancora portati a compimento. Alla chiusura dell’esercizio 2024, la Fondazione Milano Cortina esponeva un deficit patrimoniale cumulato di circa 150,3 milioni. Stante l’accentuato deficit patrimoniale della Fondazione, la Sezione ha rappresentato la necessità di assicurare un costante monitoraggio dei costi di gestione, diretti e indiretti, al fine di scongiurare aggravi per il bilancio regionale”.

Il procuratore regionale della Corte dei Conti, Paolo Crea, ha aggiunto: “L’attenzione della Procura sarà rivolta anche quest’anno verso le grandi opere e le rilevanti procedure di appalto. In questo contesto sarà necessario, chiusi i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, approfondire le inevitabili segnalazioni di danno, già pervenute, che operazioni complesse come le Olimpiadi portano con sé”. Rispondendo ai giornalisti ha aggiunto: “Non abbiamo voluto turbare la manifestazione e volevamo evitare che qualcuno strumentalizzasse la nostra azione. Ora però le opere sul territorio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina andranno verificate, in ipotesi sono previsti indennizzi per i ritardi nella realizzazione. Valuteremo se applicarli”.