Dopo Indian Wells l'altoatesino si trova a 2200 punti dallo spagnolo: lo scenario in vista dei prossimi tornei. Darderi sale al numero 18 e per il tennis azzurro è un lunedì storico

Da 3.150 a 2.200 punti: Jannik Sinner riduce il distacco da Carlos Alcaraz grazie alla vittoria di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione. Il successo contro Daniil Medvedev nella finale sul cemento californiano riapre la corsa al numero 1 del mondo. Oggi la nuova classifica Atp certifica il balzo in avanti di Sinner, ma anche un nuovo record per l’intero tennis italiano: per la prima volta, infatti, ci sono quattro giocatori azzurri tra i primi 20 del ranking mondiale. Oltre al numero 2, ci sono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, e la new entry Luciano Darderi. Il record è reso possibile dall’ascesa alla posizione numero 18 dell’italoargentino, 14esimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking Atp. Un lunedì storico.

Il duello Sinner-Alcaraz: i prossimi tornei

Alcaraz resta in vetta al ranking con 13.550, Sinner insegue con 11.400. Adesso arriva Miami, Masters 1000 che completa il cosiddetto Sunshine Double americano. Un’eventuale doppietta riavvicinerebbe ancora l’altoatesino allo spagnolo: non ha punti da difendere e ha già vinto due volte in Florida. Alcaraz comunque è ancora tranquillo: deve difendere appena 10 punti, un anno fa perse subito al secondo turno contro Goffin. Poi però arriveranno i tornei sulla terra rossa: Sinner non ha nulla da difendere fino agli Internazionali d’Italia: da qui a Roma, può solo guadagnare punti. Alcaraz invece nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Monte-Carlo e i 330 a Barcellona. Insomma, la differenza tra i due è destinata ad assottigliarsi. Con all’orizzonte un possibile nuovo scontro per il primato tra Roma e Roland Garros.

La nuova classifica Atp di oggi, 16 marzo