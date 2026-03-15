Il britannico ha chiuso davanti al compagno di squadra Charles Leclerc dopo una battaglia tra sorpassi e controsorpassi: "È stato divertente"

Un primo podio con la Ferrari inseguito e finalmente raggiunto, un po’ messo in ombra dalla storica impresa dell’italiano Kimi Antonelli. Lewis Hamilton conquista il terzo posto nel gran premio di Cina e torna sul podio in quello che per lui è quasi un Gp di casa. È il decimo podio nel circuito cinese, nessuno come lui. Una battaglia bellissima da vedere e spettacolare con il compagno di squadra Charles Leclerc, fatta di sorpassi e controsorpassi che hanno regalato emozioni. La Mercedes a oggi sembra decisamente davanti a tutte, ma le Ferrari sono subito dietro.

Il pilota britannico aveva lasciato la Mercedes per abbracciare il progetto Ferrari, ma il primo anno con la scuderia di Maranello era stato però deludente: scarsi risultati, mai davvero competitivo e nessun podio conquistato. La prima volta in maglia rossa, seppur sul gradino più basso del podio, giunge in una giornata speciale: quella della vittoria di Kimi Antonelli, il pilota italiano 19enne in cui Toto Wolff aveva rivisto il sostituto perfetto del britannico.

In un mondiale che, almeno nelle prime due gare, è dominato dalla Mercedes, Lewis Hamilton si è preso la sua personale rivincita battendo il proprio compagno di scuderia Charles Leclerc. La lotta tra i due è stato il reale spettacolo della gara: sorpassi, controsorpassi, traiettorie ai limiti, ma sempre con una correttezza assoluta, fattore fondamentale per i futuri equilibri della scuderia. Leclerc ha infine chiuso quarto alle spalle del compagno, a causa di un bloccaggio durante le ultime battute della gara, che ha permesso l’ultimo decisivo sorpasso al pilota britannico.

In collegamento radio con il team, subito dopo aver tagliato il traguardo, Hamilton non si è lasciato a grandi esultanze, ma ha usato parole ben precise per spiegare le aspettative per il resto della stagione: “Crediamoci, dobbiamo continuare a spingere. Forza Ferrari”.

Poi in conferenza stampa ha dichiarato: “Innanzitutto congratulazioni a Kimi Antonelli. Per me è un onore condividere questo momento con te. Lui si è preso il mio sedile in un grande team, congratulazioni alla Mercedes. Al momento sono fortissimi, abbiamo tanto lavoro da fare per raggiungerli. Però sono davvero contento, sono partito bene ed ho provato a tenere i piloti Mercedes dietro. Solo per la battaglia è stata una delle gare più piacevoli che ho vissuto”.

Il focus si è poi spostato sulla battaglia con il compagno di squadra: “Anche la battaglia con Charles (Leclerc, ndr) è stata dura, ma corretta e molto divertente. Dobbiamo continuare a spingere. Ci siamo anche toccati ma il contatto è stato leggero. Questa è la natura delle corse, bisogna lottare. Devo fare un ringraziamento a tutti gli uomini di Maranello. Non siamo nella posizione che vorremmo ma abbiamo una grande base su cui lavorare”. Le Mercedes sembrano al momento irraggiungibili, ma le Ferrari sono subito dietro con una monoposto tornata competitiva dopo le delusioni degli ultimi anni.