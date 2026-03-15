La Finalissima tra Spagna e Argentina, prevista per il 31 marzo a Doha, in Qatar, non si giocherà. La gara è stata ufficialmente annullata. Dopo numerose discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar, la Uefa ha annunciato che, vista l’attuale situazione politica in Qatar – coinvolto nel conflitto tra Iran, Usa e Israele – la Finalissima tra la Spagna (vincitrice ell’Europeo 2024) e l’Argentina, campione della Copa América 2024, non si giocherà.

“È motivo di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e le tempistiche abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un Paese che ha dimostrato più volte la propria capacità di ospitare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all’avanguardia. La UEFA desidera esprimere la propria profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per il lavoro svolto nel tentativo di ospitare la partita, nonché la propria fiducia che la pace tornerà presto nella regione”, si legge in una nota.

La Finalissima è una partita introdotta in collaborazione tra UEFA e CONMEBOL in cui si sfidano appunto i vincitori dell’ultima Copa America e quelli dell’ultimo Europeo. L’Argentina, attuale campione del mondo, ha vinto la prima edizione nel 2022 contro l’Italia, battuta 3-0 allo stadio Wembley di Londra.

“Con forte determinazione a salvare questo importante incontro, e nonostante le comprensibili difficoltà nel trasferire una partita di tale importanza con pochissimo preavviso, la UEFA ha esplorato altre alternative possibili, ma ognuna di esse è stata infine ritenuta inaccettabile dalla Federazione calcistica argentina“, ha sottolineato nel suo comunicato l’organismo presieduto da Aleksander Ceferin.

La prima opzione – come spiegato dalla UEFA – era quella di programmare la partita al Santiago Bernabéu di Madrid nella data prevista, con lo stadio diviso a metà tra Spagna e Argentina, ma l’Argentina ha rifiutato. La seconda era disputare la Finalissima con sfide di andata e ritorno: una al Santiago Bernabéu il 27 marzo e l’altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima di EURO e Copa América 2028, con lo stadio diviso a metà anche in questo caso. Anche questa proposta è stata rifiutata.

“Infine, la UEFA ha cercato di ottenere un impegno da parte dell’Argentina affinché, qualora si fosse trovato un campo neutro in Europa, la partita potesse svolgersi il 27 marzo, come inizialmente previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata rifiutata“, ha spiegato la UEFA a proposito dei tentativi di riorganizzare il match.

“L’Argentina ha fatto una controproposta di disputare la partita dopo la Coppa del Mondo, ma poiché la Spagna non ha date disponibili, anche questa opzione è stata esclusa. Infine, e contrariamente al piano originariamente concordato secondo cui la partita si sarebbe svolta il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, una data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata cancellata“, ha concluso ancora la UEFA.