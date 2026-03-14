Le Mercedes confermano anche in Cina quanto di buono fatto vedere in Australia: le due frecce argentee iniziano a spaventare in un mondiale che sembra aver già scelto il suo favorito. Kimi Antonelli, il giovanissimo pilota italiano della Mercedes, conquista la sua prima pole position in carriera e diventerà il più giovane pilota della storia della Formula 1 a partire per primo in griglia domani. È

La giornata si apre con la sprint race sul circuito di Shangai: vince George Russell su Mercedes, ma le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton finiscono subito alle spalle del vincitore. Antonelli sbaglia la partenza e sconta una penalità per un contatto con la Red Bull di Isack Hadjar e finisce quinto, tra le due Mclaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quarto e sesto.

Per le qualifiche non c’è storia: doppietta Mercedes che domani partiranno entrambe dalla prima fila. La vera novità è che il pilota davanti della scuderia di Toto Wolf è Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano, classe 2006, domani diventerà il più giovane della storia della Formula 1 a partire dalla pole position, conquistando un record che prima deteneva Sebastian Vettel. Subito dietro, rispettivamente al terzo e quarto posto in griglia, ci saranno le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Le due SF-26 sono dotate di una notevole velocità sullo scatto rispetto alle altre monoposto e questa differenza potrebbe rivelarsi fondamentale alla partenza. In terza fila le due Mclaren, notevolmente ridimensionate rispetto alla scuderia che aveva trionfato durante lo scorso mondiale. Pierre Gasly su Alpine settimo, mentre le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar finiscono all’ottavo e nono posto, un lontano ricordo della scuderia che in questi anni era stata sempre coinvolta nella lotta per i posti al vertice.