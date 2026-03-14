“C’è un solo modo per raggiungere l’Inter e vincere il campionato”: Allegri torna sulla rimonta scudetto

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“Non è una questione di provarci, noi dobbiamo fare il nostro, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c’è una squadra che ha 7 punti di vantaggio”. Così Massimiliano Allegri sullo scudetto, dopo la vittoria contro l’Inter e alla vigilia della sfida tra il suo Milan e la Lazio in programma all’Olimpico domani, domenica 15 marzo, alle 20:45. L’allenatore rossonero ha risposto a diverse domande sul discorso scudetto riaperto dopo la vittoria per 1-0 nel derby.

“E comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite“, ha precisato che poi è tornato sul discorso Inter. A chi gli chiedeva se la rimonta scudetto sia oggi fattibile, Allegri ha risposto così: “Ripeto: c’è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l’Inter. Che loro le perdano e che noi le vinciamo. Tutte queste chiacchiere… i fatti diranno se saremo stati bravi a vincere tante partite e loro avranno perso punti”.

La vittoria nel derby ha infatti riacceso le speranze in casa rossonera, anche se il distacco di 7 punti a 10 giornate dal termine non è sicuramente un vantaggio indifferente per i nerazzurri: “Dopo la partita eravamo tutti contenti per i tre punti che ci hanno permesso di allungare sulle inseguitrici. I ragazzi si sono ripresentati agli allenamenti in modo molto sereno perché hanno festeggiato domenica sera dopo la partita. Ora abbiamo la Lazio, sempre una partita complicata, le squadre di Sarri sono difficili da affrontare, ti concedono poco, chiudono bene gli spazi. È importante fare un altro passetto in avanti. Siamo arrivati a 60 punti, prossimo mini obiettivo arrivare a 70″.

L’allenatore rossonero ha risposto anche a una domanda sulle difficoltà delle italiane in Champions: “Il calcio è bello perché è opinabile e perché ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento qui vediamo le fasi finali, ma anche le inglesi sono in difficoltà. Questo format da una parte è divertente, ci sono tante partite e rischi di trovarti, in classifica, da una parte e dall’altra. Magari l’anno prossimo sarà diverso. L’importante è giocarla, poi vediamo uno cosa è capace di fare. Non c’è una regola“.