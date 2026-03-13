Una complessa operazione di tutela ambientale è stata portata a termine al largo di Ischia, dove la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha recuperato una rete fantasma lunga circa 300 metri individuata nei mesi scorsi sui fondali dallo staff dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. L’intervento, eseguito nelle giornate dell’11 e 12 marzo, ha visto impegnato anche il nucleo subacqueo della Guardia Costiera, in collaborazione con il Reparto Ambientale Marino del ministero dell’Ambiente e con l’Ispra.

La rete recuperata è una rete da circuizione, attrezzo utilizzato nella pesca industriale per circondare interi banchi di pesce. Rimasta abbandonata sui fondali, continuava a rappresentare un rischio per la fauna marina e per l’equilibrio dell’ecosistema. L’operazione rientra nelle attività di monitoraggio e tutela dell’ambiente marino finalizzate alla rimozione dei rifiuti da pesca e alla salvaguardia della biodiversità nei tratti di mare protetti.