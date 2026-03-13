F1, Gp Cina: le Mercedes volano in qualifica, Hamilton meglio di Leclerc | La griglia di partenza della gara Sprint

Se qualcuno sperava di avere una sorpresa è rimasto deluso. L’antipasto del Gran premio di Cina 2026 ha dimostrato il dominio della Mercedes all’alba di questa nuova era della Formula 1. Anche sul circuito di Shanghai, seppur diverso dal tracciato di Melbourne, le Frecce d’argento sembrano non avere rivali. Questo almeno hanno raccontato le qualifiche per la gara Sprint, disputate nella mattinata italiana di venerdì. Pole di George Russell, che ha rifilato quasi tre decimi al compagno di squadra Kimi Antonelli. L’impressione è che l’inglese possa puntare all’en plein in Cina: doppia pole e doppia vittoria tra Sprint e gran premio.

Orari F1, Gp Cina | Dove vedere in tv e streaming

Gli altri infatti sul giro secco sono tutti distanti più di mezzo secondo. La terza posizione in griglia l’ha conquistata il campione del mondo in carica, Lando Norris, su una McLaren parzialmente ritrovata dopo il disastro australiano. Oscar Piastri infatti è quinto. In mezzo c’è Lewis Hamilton, che questa volta batte Charles Leclerc nel duello interno alla Ferrari. Il monegasco è sesto, davanti a un sorprendente Pierre Gasly sull’Alpine. Si deve accontentare invece dell’ottavo posizione Max Verstappen, ancora in difficoltà con la sua Red Bull.

La gara Sprint, sulla distanza dei 100 km, è in programma alle ore 4 della mattinata italiana di sabato 14 marzo. I punti vengono assegnati ai primi 8 classificati in questo modo: al primo 8 punti, al secondo 7, al terzo 6 e così via fino al punticino attribuito all’ottavo classificata. Molti team useranno la gara breve come un’ulteriore sessione di prove per affinare il set up in vista del Gp. Dopo la Sprint, alle ore 8 italiane, ci saranno le qualifiche vere e proprie.

La griglia di partenza della gara Sprint del Gp di Cina 2026