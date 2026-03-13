F1, Gp Cina: le Mercedes volano in qualifica, Hamilton meglio di Leclerc | La griglia di partenza della gara Sprint
Se qualcuno sperava di avere una sorpresa è rimasto deluso. L’antipasto del Gran premio di Cina 2026 ha dimostrato il dominio della Mercedes all’alba di questa nuova era della Formula 1. Anche sul circuito di Shanghai, seppur diverso dal tracciato di Melbourne, le Frecce d’argento sembrano non avere rivali. Questo almeno hanno raccontato le qualifiche per la gara Sprint, disputate nella mattinata italiana di venerdì. Pole di George Russell, che ha rifilato quasi tre decimi al compagno di squadra Kimi Antonelli. L’impressione è che l’inglese possa puntare all’en plein in Cina: doppia pole e doppia vittoria tra Sprint e gran premio.
Gli altri infatti sul giro secco sono tutti distanti più di mezzo secondo. La terza posizione in griglia l’ha conquistata il campione del mondo in carica, Lando Norris, su una McLaren parzialmente ritrovata dopo il disastro australiano. Oscar Piastri infatti è quinto. In mezzo c’è Lewis Hamilton, che questa volta batte Charles Leclerc nel duello interno alla Ferrari. Il monegasco è sesto, davanti a un sorprendente Pierre Gasly sull’Alpine. Si deve accontentare invece dell’ottavo posizione Max Verstappen, ancora in difficoltà con la sua Red Bull.
La gara Sprint, sulla distanza dei 100 km, è in programma alle ore 4 della mattinata italiana di sabato 14 marzo. I punti vengono assegnati ai primi 8 classificati in questo modo: al primo 8 punti, al secondo 7, al terzo 6 e così via fino al punticino attribuito all’ottavo classificata. Molti team useranno la gara breve come un’ulteriore sessione di prove per affinare il set up in vista del Gp. Dopo la Sprint, alle ore 8 italiane, ci saranno le qualifiche vere e proprie.
La griglia di partenza della gara Sprint del Gp di Cina 2026
- George Russell (Mercedes-AMG Petronas F1 Team)
- Kimi Antonelli (Mercedes-AMG Petronas F1 Team)
- Lando Norris (McLaren Mastercard F1 Team)
- Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP)
- Oscar Piastri (McLaren Mastercard F1 Team)
- Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP)
- Pierre Gasly (BWT Alpine F1 Team)
- Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing)
- Oliver Bearman (TGR Haas F1 Team)
- Isack Hadjar (Oracle Red Bull Racing)
- Nico Hulkenberg (Audi Revolut F1 Team)
- Esteban Ocon (TGR Haas F1 Team)
- Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team)
- Gabriel Bortoleto (Audi Revolut F1 Team)
- Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team)
- Franco Colapinto (BWT Alpine F1 Team)
- Carlos Sainz (Atlassian Williams F1 Team)
- Alexander Albon (Atlassian Williams F1 Team)
- Fernando Alonso (Aston Martin Aramco F1 Team)
- Lance Stroll (Aston Martin Aramco F1 Team)
- Valtteri Bottas (Cadillac Formula 1 Team)
- Sergio Perez (Cadillac Formula 1 Team)