È già il momento del secondo gran premio della stagione di Formula 1. Dopo il debutto della nuova era delle monoposto al 50% in ibride in Australia, dove si è assistito al dominio Mercedes, ora si vola a Shanghai per il Gp di Cina 2026. George Russell, vincitore a Melbourne, punzecchia la Ferrari, che al momento pare la seconda forza in griglia: il circuito cinese darà già qualche risposta sulla distanza tra Maranello e le Frecce d’Argento. Nel frattempo arriveranno nuove risposte anche sui dubbi che aleggiano intorno a questa nuova Formula 1, tra aumento di sorpassi e un effetto simile a Mario Kart.

In Cina, a scompigliare ancor di più le carte, c’è perfino la gara Sprint. Significa soprattutto meno tempo per i team per sistemare l’assetto e trovare la quadra in vista del gran premio. Considerando il lavoro di sviluppo e comprensione che si sta svolgendo attorno alle neonate monoposte, potrebbero esserci grosse sorprese. Un anno fa, la Sprint in Cina fu vinta da Lewis Hamilton: per ora resta l’unico acuto dell’inglese in Ferrari. Chissà che proprio Shanghai possa diventare l’inizio di una nuova storia di Hamilton in rosso.

F1, Gp Cina: dove vedere in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp di Cina sul circuito di Shanghai? Dalle libere alla gara, tutto è visibile in diretta per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213) e in streaming su Sky Go. Il tutto è visibile anche per gli abbonati alla piattaforma streaming Now. Il Gran Premio di Cina inoltre è disponibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming su Tv8.it): in diretta tv gratis sono visibili le qualifiche Sprint del venerdì, la gara Sprint e le qualifiche del sabato. La gara della domenica invece è visibile solo in differita.

Venerdì 13 marzo

Prove libere 1 ore 4.30-5.30: diretta TV su Sky Sport F1 e Now

Qualifiche Sprint ore 8.30-9.15: diretta TV su Sky Sport F1 e Now, anche in chiaro su TV8

Sabato 14 marzo 2026

Gara Sprint ore 4: diretta TV su Sky Sport F1 e Now, anche in chiaro su TV8

Qualifiche ore 8-9: diretta TV su Sky Sport F1 e Now, anche in chiaro su TV8

Domenica 15 marzo 2026

Gara ore 8: diretta TV su Sky Sport F1 e Now

F1, Gp Cina: dove vedere le repliche in differita

Le qualifiche e la sprint del sabato, così come la gara sul circuito di Shanghai in Cina, si possono vedere anche in differita gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it. La replica delle qualifiche al sabato comincia alle ore 12.15, mentre alle 14 viene riproposta la gara sprint. Domenica la gara in replica su TV8 scatta alle ore 14.

Sabato 14 marzo

Qualifiche ore 12.5: su TV8 e in streaming su tv8.it

Gara Sprint ore 14: su TV8 e in streaming su tv8.it

Domenica 15 marzo

Gara ore 14: su TV8 e in streaming su tv8.it