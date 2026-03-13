Giusi Bartolozzi non risponde alle domande dei giornalisti. La capo di gabinetto del ministero della Giustizia compare per la prima volta in pubblico dopo il caso innescato dalle sue parole sul referendum (“Votiamo sì per toglierci di mezzo la magistratura”), e il giorno dopo la sconfessione pubblica arrivata dalla premier Giorgia Meloni. Bartolozzi ha accompagnato il ministro Carlo Nordio all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense (Cnf, il massimo organo di rappresentanza degli avvocati): nessuno dei due si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti, che chiedevano alla dirigente se avesse intenzione di scusarsi per la sua uscita e se pensi di lasciare la carica dopo il voto