Conte contro Meloni: “Infamia su Arcuri e le mascherine, se vuole occuparsi di truffe Covid pensi alla sua Santanché”

Meloni “oggi ha detto un’infamia e lo ha fatto da quello scranno” quello “della presidenza del Consiglio. È veramente un attacco proditorio e diffamatorio quando ha dichiarato addirittura che durante il periodo della pandemia sono stati spesi miliardi a favore di truffatori sulle mascherine farlocche“. Così Giuseppe Conte al termine del suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Io non ci giro intorno, non faccio il vigliacco come lei: lei sta accusando Domenico Arcuri, commissario all’emergenza, Domenico Arcuri che è stato tre volte archiviato e mai rinviato a giudizio – ha proseguito Conte – Si occupi, se vuole occuparsi di truffe Covid, della sua Santanché, perché è pluri indagata anche per la truffa Covid, ma ve la siete scudata e adesso che avete confezionato questa legge di riforma costituzionale volete scudare tutti i casi Santanchè futuri, ai governi futuri contro le inchieste della magistratura. Non ci riuscirete”.