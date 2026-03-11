Prima ancora di annullare tre set point e vincere il primo set al tie-break, Jannik Sinner è stato protagonista di un altro momento ad alta tensione durante gli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells, vinti con un doppio 7-6 contro il 19enne Joao Fonseca. Questa volta però non per questioni di campo, ma riguardanti il pubblico. Nel 12esimo game del primo set, avanti 40-15, Sinner prima di servire è andato diretto verso la prima fila di spettatori e si è rivolto a muso duro contro alcuni disturbatori, indicandoli con la mano.

Secondo la versione dell’altoatesino, chiacchieravano ad alta voce durante gli scambi e prima del suo servizio. In realtà uno di loro, seduto in prima fila e indicato chiaramente da Sinner, ha passato praticamente l’intero match a disturbare e criticare il tennista numero 2 al mondo. Prontamente è intervenuto il giudice di sedia, l’esperto Gregory Allensworth, che è arrivato vicino a Sinner per chiedere delucidazioni e poi ha rivolto un richiamo ufficiale al pubblico: “Non parlate durante i punti”. Così sono partiti i fischi del resto dello stadio verso i disturbatori.

Allensworth ha anche chiesto a Sinner se servissero ulteriori provvedimenti, ma l’altoatesino ha risposto con un chiaro “non ti preoccupare”. In effetti poi il match è ripreso senza ulteriori problemi: Sinner ha tenuto il servizio, al tie-break ha rischiato di perdere per poi rimontare Fonseca e chiudere 8 a 6. Nel secondo set un calo mentale quanto era avanti 5 a 3, ma anche la vittoria netta al tie-break che vale i quarti di finale contro Learner Tien. Ci vuole ben altro per innervosire questo Sinner.