A Marassi, suo vecchio stadio, Gian Piero Gasperini è entrato in campo mano nella mano con un bambino, prima del calcio d’inizio di Genoa–Roma. Una situazione inusuale: solitamente sono i 22 calciatori e la terna arbitrale a sfilare sul terreno di gioco accompagnati dai bambini. Dietro questa situazione si nasconde però un gesto tanto banale quanto importante, come dimostra la lettera scritta dal padre di quel bambino, Gabriele Divano, per ringraziare il tecnico giallorosso.

“Gentile Mister Gasperini, Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Sono il padre di Alexander, il bambino che domenica, prima di Genoa-Roma, ha avuto l’onore di essere accompagnato da Lei per mano fino al centro del campo”, si legge nella lettera. Divano spiega che, nonostante sia nato e viva a Genova, per colpa sua il figlio è un grande tifoso giallorosso: per questo motivo gli aveva organizzato la sorpresa a Marassi. Voleva fargli vivere l’esperienza di sfilare insieme ai suoi idoli della Roma.

Qualcosa però nel tunnel è andato storto: i bambini infatti erano evidentemente troppi e Alexander era rimasto senza nessuno a dargli la mano. A quel punto, capendo la situazione, è intervenuto Gasperini: “Tu entri con me”, ha detto il tecnico, accompagnando il piccolo tifoso romanista sul manto del Marassi. “Vederla fermarsi per dedicargli quell’attenzione e quella protezione, nonostante la tensione della partita, mi ha davvero colpito molto. In un calcio spesso frenetico, il Suo è stato un gesto di rara sensibilità che ha regalato a mio figlio un ricordo indelebile e a me un momento di grande commozione”, ha scritto Divano nella sua lettera.

La missiva si conclude ovviamente con una promessa: “L’anno prossimo saremo abbastanza grandi per venire finalmente a Roma per vedere per la prima volta la squadra insieme all’Olimpico“. Nella speranza che il piccolo tifoso possa assistere anche a una vittoria giallorossa, visto che domenica a vincere a sorpresa è stato il Genoa di Daniele De Rossi. Altro cuore giallorosso.