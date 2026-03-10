Il primo è stato squalificato in quanto svolgeva l'attività di allenatore pur non avendo l'abilitazione Uefa Pro, il secondo perché tesserato come tecnico in prima ma senza svolgerne le funzioni

Il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con 10 giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore. Tutto a distanza di 24 ore dall’esonero ufficiale da parte del club blucerchiato. La Procura Federale aveva deferito Foti per aver svolto il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro.

A Gregucci è stato invece contestato il fatto di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro già citata. Il Tfn ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di 5mila euro e con 2 mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e Ceo dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.

Un problema che la Procura Federale si era già posto nelle settimane precedenti e sul quale stavo indagando. Poi nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, l’esonero. Foti e Gregucci sono arrivati a Bogliasco, dove a dirigere l’allenamento è stato Attilio Lombardo, autorevole collaboratore dei due allenatori. Durante un rapido confronto con la proprietà, che già si era molto sbilanciata sul fatto che ci sarebbero state delle valutazioni sulla panchina, è infatti emersa l’intenzione di voler cambiare, vista la più che precaria situazione di classifica. Al loro posto si attende di capire adesso chi arriverà. Nel prossimo turno in panchina ci sarà Attilio Lombardo.