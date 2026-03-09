Ci sono state diverse polemiche attorno alla Sampdoria di Gregucci e Foti. O di Foti e Gregucci. Il nodo è (era) proprio questo: chi è l’allenatore in prima e chi in seconda? La distinta optava per la prima soluzione. La Procura della Figc, invece, così sicura non era. Ma alla fine, il problema verrà ulteriormente analizzato solo sulle scrivanie, perché la Sampdoria ha deciso di cambiare allenatore: la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone di ieri, domenica 8 marzo, è stata fatale. Oggi è arrivato l’esonero.

La giornata di oggi, lunedì 9 marzo, è stata quella dei saluti. Definitivi. Foti e Gregucci sono infatti entrati mesti a Bogliasco, dove a dirigere l’allenamento è stato Attilio Lombardo, autorevole collaboratore dei due allenatori. Durante un rapido confronto con la proprietà, che già si era molto sbilanciata sul fatto che ci sarebbero state delle valutazioni sulla panchina, è infatti emersa l’intenzione di voler cambiare, vista la più che precaria situazione di classifica. Poi è arrivato il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Angelo Gregucci dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e al suo vice Salvatore Foti vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club. La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo”.

I blucerchiati sono a un solo punto dal terzultimo posto, rappresentato ex aequo da Reggiana e Spezia. Davvero troppo poco, nonostante le ambizioni della piazza si fossero già ridimensionate la scorsa stagione, quando l’incubo della retrocessione era stato evitato solo grazie al ripescaggio dovuto al fallimento del Brescia di Cellino. Il mercato era stato comunque interessante, sia in estate sia soprattutto in inverno (sono arrivati tanti rinforzi, soprattutto in attacco, con Brunori dal Palermo come punta di diamante), ma la resa poco convincente. Così, di nuovo, lo spettro di una crisi che da diversi mesi aleggia intorno a squadra e club. Un club che, oltre a Lombardo, ha cercato di improntare proprio attorno alla storia blucerchiata la propria immagine. Come direttore sportivo, c’è sempre Riccardo Mancini, figlio di Roberto. L’ex ct, di recentissimo tornato da Doha (allena l’Al-Sadd, ma il campionato è fermo per i ben noti motivi geopolitici), è subito andato a visitare la squadra. Cosa che ha alimentato delle voci su un suo possibile ritorno in panchina che sembrano però poco concrete.

Chi potrebbe invece accettare la sfida sembra Beppe Iachini, anche lui storico volto del mondo sampdoriano. I contatti di recente ci sono stati, ma ancora non si sono mossi sviluppi concreti. Contatti anche con Guido Pagliuca, esonerato a ottobre dall’Empoli e in attesa di vivere una nuova avventura anche ad altissima tensione come quella ligure. Perché, ed è certo, per risollevare la Samp servirà una vera impresa. E non è solo una questione di classifica. Ma di entusiasmo. Che a Genova, sponda blucerchiata, da qualche anno si è decisamente assopito.