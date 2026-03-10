Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:13

“Viviamo agli ultimi piani e c’è il suo drone sempre a un metro dalla finestra. Mia moglie è infastidita”: Rodri denunciato dai vicini

di Redazione Sport
In un video diventato virale su TikTok sembra essere proprio il centrocampista del Manchester City a guidare l'apparecchio con un telecomando
“Viviamo agli ultimi piani e c’è il suo drone sempre a un metro dalla finestra. Mia moglie è infastidita”: Rodri denunciato dai vicini
Icona dei commenti Commenti

Rodri è stato denunciato dai suoi vicini di casa. Il motivo? Un drone. Il centrocampista del Manchester City – vincitore del Pallone d’Oro nel 2024 – vive in centro a Manchester in un lussuoso attico e di recente in un video virale su TikTok una donna si è lamentata del fatto che un uomo che all’apparenza sembra effettivamente lui stava pilotando un drone indirizzato verso il grattacielo di fronte al suo attico.

In seguito, il The Sun ha pubblicato un articolo in cui afferma che un gruppo di inquilini si è infuriato per le presunte scenate di Rodri con il suo drone e ha chiesto al proprio concierge di parlare con il personale che gestisce il condominio in cui vive il centrocampista a Salford, a Manchester. I tabloid inglesi riportano che alcuni residenti continuano a temere una violazione della loro privacy e sono tantissime le lamentele nel gruppo WhatsApp del condominio.

Vivo con il mio compagno a un piano alto e l’ultima cosa che ti aspetti di vedere quando guardi la TV è un drone a un metro dalla tua finestra“, ha detto un inquilino al The Sun. “Mia moglie ne è molto infastidita. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti nota, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone”. Per quanto riguarda le normative riguardanti il ​​drone e le eventuali riprese, è stata presentata una denuncia alla polizia, che ora dovrà sentire il centrocampista spagnolo.

In una dichiarazione rilasciata al The Sun, la polizia di Manchester ha infatti confermato di “aver ricevuto una denuncia e che gli agenti stanno svolgendo delle indagini“. Per poter utilizzare la maggior parte dei droni, chi ne fa uso deve superare un esame teorico online alla CAA (Civil Aviation Authority) e, a seconda del drone usato e della tipologia, sono richiesti diversi documenti d’identità. Inoltre ci sono anche una serie di restrizioni riguardo i luoghi in cui è possibile far volare i droni e sulle distanze da mantenere dalle persone.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione