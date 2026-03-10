“Viviamo agli ultimi piani e c’è il suo drone sempre a un metro dalla finestra. Mia moglie è infastidita”: Rodri denunciato dai vicini

Rodri è stato denunciato dai suoi vicini di casa. Il motivo? Un drone. Il centrocampista del Manchester City – vincitore del Pallone d’Oro nel 2024 – vive in centro a Manchester in un lussuoso attico e di recente in un video virale su TikTok una donna si è lamentata del fatto che un uomo che all’apparenza sembra effettivamente lui stava pilotando un drone indirizzato verso il grattacielo di fronte al suo attico.

In seguito, il The Sun ha pubblicato un articolo in cui afferma che un gruppo di inquilini si è infuriato per le presunte scenate di Rodri con il suo drone e ha chiesto al proprio concierge di parlare con il personale che gestisce il condominio in cui vive il centrocampista a Salford, a Manchester. I tabloid inglesi riportano che alcuni residenti continuano a temere una violazione della loro privacy e sono tantissime le lamentele nel gruppo WhatsApp del condominio.

“Vivo con il mio compagno a un piano alto e l’ultima cosa che ti aspetti di vedere quando guardi la TV è un drone a un metro dalla tua finestra“, ha detto un inquilino al The Sun. “Mia moglie ne è molto infastidita. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno ti nota, ma ora siamo tormentati da Rodri e dal suo drone”. Per quanto riguarda le normative riguardanti il ​​drone e le eventuali riprese, è stata presentata una denuncia alla polizia, che ora dovrà sentire il centrocampista spagnolo.

In una dichiarazione rilasciata al The Sun, la polizia di Manchester ha infatti confermato di “aver ricevuto una denuncia e che gli agenti stanno svolgendo delle indagini“. Per poter utilizzare la maggior parte dei droni, chi ne fa uso deve superare un esame teorico online alla CAA (Civil Aviation Authority) e, a seconda del drone usato e della tipologia, sono richiesti diversi documenti d’identità. Inoltre ci sono anche una serie di restrizioni riguardo i luoghi in cui è possibile far volare i droni e sulle distanze da mantenere dalle persone.