“È un cogli*ne, il peggiore”: lo sfogo di Jankto contro Davide Nicola

È ormai virale sui social – in particolare tra X e TikTok – un video di Jakub Jankto, ex calciatore del Cagliari ritiratosi lo scorso nell’agosto del 2025, in cui accusa Davide Nicola, suo ex allenatore proprio al Cagliari. Il 30enne ceco, rispondendo a una domanda postata da un suo follower su TikTok che gli chiedeva “Qual è l’allenatore con cui ti sei trovato peggio?” ha risposto senza giri di parole, attaccando con parole dure Davide Nicola, allenatore attualmente alla guida della Cremonese. “È un cogli*ne, non mi ha fatto giocare neanche un minuto” ha tuonato l’ex centrocampista del Cagliari, che mesi fa si è ritirato. “Nell’ultima stagione mi sono comportato benissimo solo per la squadra e i tifosi”, ha aggiunto Jankto facendo riferimento alla stagione 2024-2025 dove non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia dei sardi.

Uno sfogo che subito ha fatto il giro dei social e che ha scatenato la reazione di tanti appassionati calcistici, soprattutto su TikTok. Jankto ha condiviso tante altre domande degli utenti, rispondendo sempre con grande schiettezza, come a chi gli diceva: “Grande, ti avevo preso al fantacalcio“, Jankto ha ribadito: “Vaffanc*lo con sto fantacalcio”, non nascondendo il proprio nervosismo sul tema. Jankto ha poi attaccato anche Antonio Cassano in un’altra risposta. Un utente gli ha chiesto “gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato”, riprendendo una frase di Cassano non corretta da un punto di vista grammaticale, a cui Jankto ha risposto ridendo: “Sì sì conosco. Grandissimo giocatore, ma ha dimenticato ad andare a scuola“.